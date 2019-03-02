التقط شارة| تردد القناة الجديدة “mbc العراق” على النايل سات والعرب سات – أهم برامج...

انطلقت قناة MBC العراق، رسمياً الأحد 17 فبراير، بباقة من البرامج والدراما المميزة التي تمس الأسرة العراقية جميعها المرأة والرجل والطفل، والقناة الجديدة تابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط مجموعة قنوات الـ MBC، بعد أن أن قررت الإم بي سي توجيه باقة قنوات الجديدة للعراق لتأكيد هويته العربية بعد المطامع الدولية فيه، وتبث قناة MBC العراق عبر قمري النايل سات والعرب سات، كما كان قد تم اطلاق القناة كبث تجريبي ابتداء من يوم الجمعة 15 فبراير قبل يومين من البث الفعلي، لإذاعة الأمسية الغنائية “شتاء طنطورة” بحضول المطرب العراقي كاظم الساهر.

قناة “ام بي سي العراق” قناة منوعات ترفيهية تبث طوال الـ 24 ساعة بصورة مجانية مفتوحة، وقد أعلن بيان صادر عن “ام بي سي” ان اطلاق نسخة القنوات العراقية يهدف إلى تقديم منتج إعلامي عراقي، بحضور فنانين ومشاهير عراقيين على المستويين المحلي والعربي، وهو ما سيساعد في زيادة شعبية القناة ونسب مشاهدتها خاصةً خلال فترة وجيزة من انطلاقها.

برامج ودراما قناة MBC العراق

برنامج سهراية. (كل خميس العاشرة مساءاً)

برنامج كوميدي.

برنامج بث نكات. (كل ثلاثاء العاشرة مساءاً)

دراما كومة D. (كل جمعة العاشرة مساءاً)

برنامج بيت بيوتي. (كل أحد العاشرة مساءاً)

برنامج النهر الثالث. (كل أربعاء العاشرة مساءاً)

دراما أهو دا اللي صار.

برنامج الليلة وي دعدوش. (كل أثنين العاشرة مساءاً)

دراما الهيبة (العودة).

دراما لدينا أقول أخرى.

دراما نسر الصعيد.

تلفزيون الواقع الصدمة.

دراما الدخيل.

Arabs got talent. (كل سبت التاسعة مساءاً)

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