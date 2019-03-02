هنا ضبط تردد قناة الراي Alrai TV الكويتية الجديد على النايل سات 2019 وأهم برامجها

أضبط تردد قناة الراي الكويتية Alrai TV الجديد على نايل سات وعرب سات، حيث تًعد قناة الراي هي البوابة الإعلامية الأولى على النايل سات المهتمة بأخر أخبار الكويت ومستجدات المحليات، بالإضافة لعرضها مجموعة من البرامج الترفيهية والمسلسلات الخليجية والمصرية على مدار اليوم، وتبث القناة منذ سنوات على النايل سات، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وقامت قناة الراي الكويتية بتغير ترددها على نايل سات بعد تكرار فقدانها للإشارة، وباتت متاحة الآن بجودة عالية hd من خلال أجهزة الاستقبال التي تدعم تلك التقنية، ومن أشهر مقدمي البرامج الحوارية على قناة الراي الإعلامي هاشم أسد الله، والإعلاني نواف القطان، والإعلامية أروى يوسف.

تردد قناة الراي الكويتية

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات أفقي 11678 27500

وبدأ البث الأول لقناة الراي في عام 2004 وتحديداً في الخامس عشر من شهر أكتوبر، ومنذ السنة الأولى ونجحت قناة الراي في كسب عدد كبير من المشاهدين لشاشتها من كافة أقطار الوطن العربي، نظراً للمحتوى المتميز التي تسعى لتقديمه على الدوام.

قناة الرآي الكويتية هي من القنوات التي تتميز بجودة شاشة عالية بالإضافة إلي قلة الإعلانات والفواصل الإعلانية التي تكون شبه عدم موجودة.

هذا هو تردد قناة الراي الكويتية الجديد للمسلسلات المصرية عبر النايل سات 2019 ويمكنكم استقباله بقمر 70 سم.