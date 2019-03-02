“استقبل الان”تردد قناة بى أوت كيو beoutq sport الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في...

سوف نتطرق عبر المقالة التالية على تردد قناة بي اوت كيو beoutQ وهي القناة التي تبث على العرب سات، ولا تبث على النايل سات كما أشيع، وتعد بي أوت كيو من أشهر القنوات الرياضية المنتشرة حالياً في الوطن العربي نظراً لنقل القناة العديد من البطولات الرياضية الكروية مثل الدوري الأسباني والدوري الانجليزي والإيطالي ودور أبطال أوروبا وبطولة أفريقيا للاندية الأبطال وكأس الأمم الأسيوية وكأس العالم للأندية

بي اوت كيو beout Q متهمة من قنوات بي ان سبورت الرياضية بالقرصنة على حقوقها، لكن هذا الأمر لم تحسمه الجهات الدولية بعد، حيث أن القناة ما زالت تبث العديد من المباريات الخاصة بكرة القدم والدوريات الأوروبية بالتعليق العربي للعديد من المعلقين العرب البارزين عبر شاشتها.

ونالت قنوات قناة بي اوت كيو beoutQ شهرة كبيرة في جميع انحاء الوطن العربي ومحبي الرياضة تحديداً، وتبث القناة بشكل مشفر على العرب سات لكنها تفتح على بعض الأجهزة سواء من خلال الاشتراك الرسمي أو من خلال الشيرينج، كما انها تفتح بين حين وأخر للجميع.

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تردد بي أوت كيو

التردد الترميز معامل 12207 v 27500 5/6 11919 h 27500 5/6 12380 h 27500 5/6

تلك الترددات تستقبل على بعض الأجهزة فقط وليس كل الأجهزة، كما لابد أن يكون الفني الخاص بضبط الطبق جيد بما فيه الكفاية للحصول على إشارة قوية للقنوات خصوصاً في مصر.

وتستقبل ترددات قنوات بي إن كيو على أجهزة الرسيفر التي تدعم تقنية h 265 فقط، وللحصول على أعلى إشارة لقنوات بي أوت كيو لضمان عدم التقطيع، يلزم طبق 120 سم على الأقل، للحصول على قوة إشارة فوق ال90.

الرسيفرات الداعمة لاستقبال BEOUTQ

لا يمكن استقبال تردد قنوات بي أوت كيو علي أي نوع رسيفر، حيث أن تردد القناة لا يمكن الحصول على إشارته عبر العرب سات سوى على رسيفر يدعم خاصية h 265 وتلك الخاصية غير متاحة إلإ في الرسيفرات الحديثة فقط، ومنها رسيفر سيناتور 999، ستار سات 2000 أكستريم و90000 أكستريم، وتايجر T8 وكيوماكس H7.