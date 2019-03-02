“اضبط الآن” تردد قناة أرينا سبورت -Arena Sport- الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد...

عشاق كرة القدم الأسبانية في جميع أنحاء العالم على موعد اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 مع المتعة والإثارة الحقيقة لكرة القدم، حيث اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الفريق الملكي ريال مدريد والفريق الكتالوني برشلونة في كلاسيكو الأرض في الأسبوع 26 من مسابقة الليجا الأسبانية، هذا الكلاسيكو الذي سيلعب بدون كريستيانو رونالدوا لاعب الريال والذي انتقل إلى صفوف اليوفنتوس الإيطالي، ويتوقع خبراء كرة القدم في العالم أن يكون هذا الكلاسيكو من أقوى المباريات التي جمعت بين الفريقين على مدار السنوات العشر الماضية، وسوف نتابع معكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز موعد المباراة وتردد القنوات المجانية الناقلة له.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

يدخل الفريق الملكي ريال مدريد هذه المباراة بعد تعثر كبير له في مسابقة الكأس وخروجه منها على يد برشلونة منذ أيام قليلة، ويريد استعادة الثقة من خلال الفوز بهذا اللقاء،أما الفريق الكتالوني فيسعى من خلال هذا اللقاء إلى تأكيد صدارته لجدول التريب العام في هذه المسابقة، وذلك بعد أن تربع الفريق الكتالوني على عرش جدول الترتيب واحتلاله المركز الأول بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني.

تردد قناة أرينا سبورت 2018

من أكبر الصعوبات التي تواجه عشاق ومتابعي كلاسيكو الأرض هو أن المباراة سوف تذاع فقط وحصريا على بعض القنوات والباقات المشفرة، والجميع يعلم أن مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هى الوحيدة التي لها حق بث مباراة كلاسيكو الأرض اليوم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، ولكن أعلنت مجموعة قنوات أرينا سبورت الرياضية بثها لمباراة الكلاسيكو والتي ستذاع يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 على التردد المجاني الخاص بها وذلك على الترددات التالية.

القمر: يوتيل سات

التردد: 11512، 11595، 11678 رأسي

معدل التصحيح: 3000