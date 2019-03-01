تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات بعد تحديثه

قناة MBC MAX قناة الأفلام الأجنبية الأجتماعية، التابعة لشبكة قنوات الأم بي سي السعودية، يفضلها الكثيرون لتقديمها محتوى هادف من الأفلام الأجنبية المميزة والتي تعرض للمرة الأولى،تبث يومياً وعلى مدار الساعة الكثير من الأفلام الأجنبية القديمة والحديثة التي تتميز بالطابع الإجتماعي والكوميدي.

فمنذ انطلاقها في اكتوبر 2008، وهي من أهم قنوات مجموعة الـ Mbc بإعتبارها قناة العائلة الأولى لمشاهدة الأفلام الأجنبية المنوعة على مدار الساعة، فبين الأفلام الكوميدية والإجتماعية والدرامية عرض أول يدور محتوى قناة Mbc MAX ، لذا كان من الضروري التعرف على ترددها الجديد بعد أن غادرت مؤخراً قمر النايل سات المصري نهائياً لتبث عبر قمر العرب سات السعودي.

انتقلت قناة MBC MAX للبث عبر القمر الصناعي يوتل سات القريب من القمر الصناعي المصري النايل سات، وبالتالي فأنها متاحة للمشاهدة عبر النايل سات في مصر نظراً لأن المسافة بينهما نصف درجة فقط، وذلك يوم السبت 18 مارس 2017.

ويختلف التردد الجديد الخاص بقناة MBC MAX تبعاً للمنطقة المراد مشاهدة القناة بها ما بين دول الخليج وبلاد الشام ودول شرق افريقيا على النحو الآتى :

ملحوظة هامة : فى حالة عدم إستقبال التردد عليك بتحريك الطبق ناحية اليمين مسافة بسيطة جدا إذا كنت خلف الطبق وليس أمامه

لأن الترددات على قمر يوتلسات 8 غرب وليست على نايل سات 7 غرب بمعنى أنهم ليسوا فى نفس الإتجاه بنسبة 100٪ لذلك عليك بتحريك الطبق

فى شرق ليبيا + مصر + السودان + جيبوتى + الصومال + الخليج العربي + بلاد الشام

الباقة بالكامل متاحة ما عدا قناتى ( ماكس – وناسة )

يوتل سات 8 غرب ( نايل سات ) تردد 11470 عمودي أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

أما فى غرب ليبيا + الجزائر + تونس + المغرب + موريتانيا

الباقة بالكامل متاحة

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يوتل سات 8 غرب ( نايل سات ) تردد 11559 عمودي أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

أما بالنسبة للترددات التى تعمل فى جميع الدول من المحيط للخليج

نايل سات تردد 11938 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

قبل كل شئ .. لإستقبال ترددات عربسات لابد من تحريك الطبق ناحية إتجاه عربسات لأن لكل قمر إتجاه مختلف وإذا لم يتحرك الطبق لن تستطيع إستقبال ترددات القمر.

فى غرب ليبيا + الجزائر + تونس + المغرب + موريتانيا

تردد 12284 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

فى شرق ليبيا + مصر + السودان + جيبوتى + الصومال + بلاد الشام + دول الخليج

تردد 11270 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.

أحدث الأفلام وأهمها تشاهدونا دائما على شاشة MBC MAX، فهي الملتقى الأولى لعشاق الأفلام الأجنبية في العالم العربي، وهي القناة الأوسع شهرة ونطاقاً ضمن مجموعة الأم بي سي للأفلام الأجنبية.