تحديث هنا “الأن” تردد قناة اليرموك الأردنية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات ومتابعة شيقة...

تعتبر قناة اليرموك الأردنية من أهم القنوات علي الساحة العربية، نظراً لتنوع المحتوي المقدم علي شاشتها، من برامج هادفة وتغطية إخبارية لأهم وأخر الأحداث في الوطن العربي، فقد إهتمت القناة بتقديم كل جديد وحصري للمشاهد العربي علي مدار اليوم، وهي قناة مجانية علي القمر الصناعي نايل سات، وركزت قناة اليرموك علي كل الفئات والأعمار بحيث ترضي جميع الفئات العمرية وجميع الأذواق، وتضم مجموعة متميزة من الإعلاميين ومقدمي البرامج لتظهر القناة بصورة راقية ومتميزة، وتنافس القنوات الآخري التي توجد معها علي الساحة.

بدأت قناة اليرموك الأردنية في عام 2012 ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم محتوي متنوع سواء إخباري أو برامج متنوعة أو مسلسلات عربية وتركية مترجمة باللغة العربية، حيث تختار القناة أشهر وأفضل المسلسلات خاصاً التاريخية، وتعرضها علي شاشتها لجذب المشاهد لمتابعتها والبحث عن ترددها، ومن هذه المسلسلات المسلسل الشهير قيامة أرطغرل الجزء الخامس، حيث تعرض القناة الحلقة 137.

تردد قناة اليرموك 2019 علي النايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11678 عمودي 27500 نايل سات

مسلسل “قيامة أرطغرل” وموعد عرضه علي القناة

تعرض قناة اليرموك أحداث المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل” الموسم الخامس، هذ المسلسل الذي أخذ شهرة واسعة بين البلدان العربية، وتتنافس القنوات علي عرضه، حيث يعرض حصري علي قناة trt التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتقوم قناة اليرموك بعرضه علي شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة، ويعاد يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً، ويتم عرض المسلسل مترجم باللغة العربية.

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أهم البرامج المقدمة علي قناة اليرموك

تتميز قناة اليرموك 2019 بتقديم مجموعة متنوعة، من البرامج التي تحوز علي إعجاب كافة الأزواق والأعمار، ومن هذه البرامج (أحاديث الفتن- إستديو اليرموك-برنامج بلدي- أرض الصوان- الأوائل- بيتكم عامر- دين ودنيا) بالإضافة لمجموعة من المسلسلات العربية المتميزة.