تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على نايل سات وعرب سات وتوقيت عرض فيلم Hitman

تردد قناة ام بي سي أكشن للأفلام الأجنبية من أهم وأكثر الترددات الفضائية التي تحظى علي نسب بحث عالية في الوطن العربي، فالأفلام الأجنبية المترجمة من أكثر المحتويات الإعلامية جماهيرية في الشرق الأوسط أجمع، لما تتضمنه تلك الأفلام من خروج عن نمط الدراما العربية عموما، تقدم قناة ام بي سي أكشن الأفلام الأجنبية المترجمة على شاشتها علي مدار 24 ساعة، بجانب ذلك لا يقتصر اهتمام القناة بعرض الأفلام فقط بل تقدم قناة ام بي سي أكشن مجموعة من أقوي البرامج الأجنبية منها ما هوا متخصص في رياضة المصارعة الحرة ومنها ما هو مختص بعالم السيارات، هذا التنوع كان دائما من أكثر العوامل التي أثرت علي نشر تردد قناة ام بي سي أكشن وجعله من أهم ترددات العالم العربي.

في ها المقال سنعرض عليكم تردد قناة ام بي سي أكشن الفضائية علي نايل سات، كما سنقدم لكم نظرة عن تطور القناة ونشأتها، وفي الأخير سنلقي الضوء علي بعض البرامج التي تعرض حاليا علي قناة ام بي سي أكشن مثل برنامج دريفن وبرنامج wwe.

تردد قناة ام بي سي أكشن

لكل محبي الأفلام الأجنبية المترجمة وبرامج الأكشن والمغامرة نعرض عليكم في الجدول التالي أحدث تردد قناة ام بي سي أكشن

الخليج العربي عرب سات 11270 عامودي 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 27500 غرب افريقيا عرب سات 12284 عامودي 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 27500

فقط متابعينا عليكم باستقبال الترددات المذكورة بالأعلى لمشاهدة أحدث الأفلام والبرامج علي القناة.

قناة ام بي سي أكشن

ظهرت القناة في أول بث تليفزيوني لها في الخامس من مارس لعام 2007، ومنذ أن انطلقت وتخصصت القناة في تقديم الأفلام التي تحتوي على العديد من مشاهد الأكشن والمغامرة، ومنذ أن انطلقت وقد تمكن تردد قناة ام بي سي أكشن من دخول كل البيوت العربية، إذ انه علي مدار السنوات الماضية عرضت القناة عدد كبير من أشهر مسلسلات هوليود العالمية وأكثرها شهرة منها علي سبيل المثال مسلسل Nikita ومسلسل NCIS ومسلسل The Mentalist ، وغيرها من المسلسلات والأفلام المميزة، أضافت قناة ام بي سي أكشن نوعا جديد من المحتوى المقدم علي شاشتها وهوا المحتوى الرياضي، حيث تعرض القناة عدد كبير من برامج المصارعة الحرة من أبرزها برنامج wwe وبرنامج raw، بجانب ذلك تعرض القناة أيضا مجموعة من برامج السيارات مثل برنامج دريفن سنتناوله بالشرح فيما يلي.

برنامج دريفن عبر تردد قناة ام بي سي أكشن

هوا برنامج متخصص في السيارات الفارهة والمعدلة، يتناول البرنامج بيان أحدث أنواع السيارات في العالم ويقدم مجموعة من المقارنات عليها، كما يقدم البرنامج للمشاهد لمحة عن طريق تعديل السيارات وإضافة أشياء جديدة عليها، بجانب ذلك يقوم البرنامج بتجربة عدد من السيارات وإعطاء تقيم للأداء الخاص بها، هذا البرنامج نجح في اكتساب عدد كبير من المشاهدين للبحث عن تردد قناة ام بي سي أكشن بسبب قلة البرامج التي تتناول هذا النوع من المحتوي، فضلا عن كثر المهتمين بالسيارات في عالمنا العربي وخصوصا الخليج.

جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

ستعرض اليوم قناة ام بي سي أكشن مجموعة جديدة من الأفلام والبرامج التليفزيونية، وفيما يلي نقدم لكم عرض بمواعيد كل ما سيعرض عبر تردد قناة ام بي سي أكشن عن يوم 1 مارس

Hitman: Agent 47 11:29pm What Went Down 01:09am What Went Down 01:33am Ravenswood 02:49am War of the Worlds 03:39am Driven 05:29am Hostages 06:24am Ravenswood 07:14am كريزي ويلز 07:59am Crazy Wheels 08:25am The Carbonaro Effect 08:59am The Carbonaro Effect 09:23am Ridiculousness 09:59am Ridiculousness 10:20am Top Gear 10:49am Stan Lee’s Superhumans 11:49am American Grit 12:39pm What Went Down 01:29pm What Went Down 01:58pm What Went Down 02:23pm What Went Down 02:48pm What Went Down 03:12pm What Went Down 03:37pm What Went Down 04:03pm What Went Down 04:29pm What Went Down 04:59pm What Went Down 05:30pm Star Trek 05:59pm Top Gear 07:59pm Stan Lee’s Superhumans 08:59pm معك خبر 09:54pm Driven 10:49pm Star Trek 11:39pm

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد، لكل من يواجه أي مشكلات ف استقبال تردد القناة الموضح بالأعلى نرجو مراسلتنا عن طريق التعليقات للعمل علي حل تلك المشكلات.