“أضبط الآن” تردد قناة MBC Iraq ام بي سي عراق الجديدة على نايل سات وتحصيل أشارة القناة...

يستقبل القمر الصناعي نايل سات، تردد قناة ام بي سي عراق MBC Iraq الجديدة، والتي تبدأ في البث الرسمي لها فضائياً يوم الخامس عشر من فبراير2019 الحالي، وقدمت قناة ام بي سي عراق أكثر من برومو ترويجي لبرامج ونجوم القناة الجديدة، والتي يفترض أن تسير على نفس النهج الذي تقدمه شبكة قنوات mbc من محتوى إخباري ترفيهي متنوع على مدار اليوم.

وتبث قناة ام بي سي عراق MBC Iraq بجودة عادية sd وبجودة عالية hd عبر القمر الصناعي نايل سات، والقناة متاحة لاستقبالها في جميع الدول العربية بإشارة قوية، وعلى كافة أجهزة الاستقبال المتاحة، فقط قم بتوجيه طبق الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي نايل سات وضبط الترددات أدناه.

تردد قناة ام بي سي MBC Iraq

القمر التردد معدل الترميز نايل سات HD 12226 أفقي 27500 5/6 نايل سات sD 11938 عمودي 27500 5/6

وستقدم قناة إم بي سي عراق باقة متنوعة من أبرز البرامج والمسلسلات العراقية على مدار اليوم، وتظهر القناة على النايل سات عند البحث الآلي أو اليدوي بسهولة وبإشارة عالية بإسم MBC Iraq، ويمكن استقبال القناة على كافة أنواع الرسيفرات القديمة والحديثة.

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أضفنا لكم التردد السليم الخاص بقنوات mbc الموجود على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، متابعة ممتعة للمشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي.

افتتحت رسمياً قناة إم بي سي عراق ويمكنكم الآن ضبط اشارة قوية لاستقبالها عبر الترددات أعلاه على كفاة أجهزة الاستقبال لديكم.