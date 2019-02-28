قنوات مشاهدة أرطغرل 137 بث مباشر .. قائمة ترددات أرطغرل 137 DirilişErtuğrul الجديدة

يبحث كثير من عشاق المسلسل التركي أرطغرل في هذه الآونة عن قنوات مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر ، والتي تذاع عبر تردد قناة دعوة و تي ار تي التركية وقناة اليرموك الأردنية التي تبث حلقات الموسم الخامس من المسلسل الشهير، وأذيعت الحلقة 137 من مسلسل أرطغرل الأسبوع الماضي عبر تي ار تي التركية، ومن المقرر أن يتاح عرض اطغرل 137 Diriliş Ertuğrul على قناة دعوة واليمروك الخميس المقبل بعد عرضها الاربعاء علي تي آر تي، وتعرض قناة دعوة المسلسل باعتباره ذات طابع ديني حيث يقدم التاريخ الإسلامي بخلاف بعض المغالطات فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب، الذي يحاول أن يرسم صورة ذهنية مختلفة عن الدولة التركية، أما عن القناة فهي تدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية الإسلامية، كما أنها تقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف على أنها قناة دعوية، وبناء عليه نقدم لكم تردد مشاهدة اطغرل 137 مباشر.

قنوات مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر

تردد قناة دعوة على نايل سات

القناة القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة النايل سات 10727 27500 3/4 أفقي

يذكر أن قناة دعوة تمتلك حقوق إذاعة مسلسل أرطغرل الجزء الخامس مترجم، ومن أهم ما يميزها عن القنوات هى الترجمة المصاحبة للمسلسل بلغة عربية سليمة.

موعد عرض مسلسل قيامة أرطغول

قناة دعوة تعرض مسلسل قيامة أرطغول للموسم الخامس في الأوقات التالية:

الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء ويعاد الجمعة في تمام الساعة 12:30 ظهرا

يمكن لمتابعينا على موقع عرب فور نيوز ضبط التردد الخاص بقناة دعوة عبر النايل سات حتى تتمكنوا من متابعة حلقات مسلسل أرطغرل الموسم الخامس يوم الخميس والذي يكون مصحوبا بالترجمة المتميزة بعد عرض المسلسل عبر شاشة القناة التركية يوم الأربعاء.

ترددات قنوات مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر

تردد قناة trt التركية:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ قناة trt تركسات 11042 8400 عمودي 5/6 قناة trt يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

موعد عرض أرطغرل 137 على قناة دعوة الدينية

من المقرر أن تعرض الحلقة 137 من مسلسل ارطغرل الشهير على قناة TRT 1 يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما تعرض مدبلجة على قناتي اليرموك ودعوة يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً و إعادة يوم الجمعة.

أرطغرل 137 سوف تعرض بعد قليل على قناة تي ار تي التركية المفتوحة، كما ستعرض من خلال موقع النور الإلكتروني.

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 137

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 137 يوم الأربعاء.

يشارك في التمثيل مجموعة من ألمع نجوم السينما التركية

الممثل إنجين ألتان دوزياتان يقوم بدور “أرطغرل”

الممثل جنكيز جوشكون يقوم بدور “تورغوت آلب”

الممثل نور الدين سونماز يقوم بدور “بامسي باي ريك”

الممثل جلال آل يقوم بدور “عبد الرحمن”

جميع ترددات مشاهدة ارطغرل 137 بث مباشر

وحقق مسلسل قيامة أرطغرل شهرة واسعة علي مستوي العالم خلال عرض الأربع مواسم الماضية الى الجزء الخامس المعروض حالياً.

شهدت الحلقة 137 من قيامة ارطغرل في الجزء الخامس العديد من الأحداث النارية والتي بدأت منذ اللحظات الأول من ارطغرل 137 بعد طعن السيدة سالجان لسيرما شقيقة بيبولات، مرورا بتحرير كيكاوس من أيدي المغول بفطنة ارطغرل، كذلك شهدت الحلقة 137 هجوم المغول علي قبيلة الكايي للانتقام من ارطغرل بعد شك إلينجاك في قتل ارطغرل للجنود المغول ، لكن ذكاء أرطغرل صرف ذلك بالرسالة التي أرسلها مرغان للقائد المغولي.