“استقبل الآن” تردد قناة MBC Iraq ام بي سي عراق الجديدة على نايل سات

تردد قناة MBC Iraq ام بي سي عراق من الترددات الهامة التي أنطلقت خلال أيام قليلة على النايل سات كما تم الافتتاح الرسمي لها خلال شهر فبراير الجاري 2019 لتلقى متابعة كبيرة من الكثير من الأشخاص المقيمين في العراق كونها من القنوات الفضائية الحديثة التي تقدم محتوى خاص بالشعب العراقي.

تردد MBC Iraq ام بي سي عراق

تنضم القناة الجديدة إلى مجموعة قنوات ام بي سي التي تشمل عدد كبير من القنوات المختلفة، والتي تتنوع بين الأكشن والأجنبي والعربي، والمصري.

وترجع ملكية القنوات إلى أحد رجال الأعمال السعوديين، وجاء مؤخرا إنطلاق القناة العراقية لتدخل مجموعة ام بي سي دولة عربية أخرى عقب افتتاح مجموعة قنوات ام بي سي مصر.

برامج قناة ام بي سي العراق

برنامج الليلة وية دعدوش.

برنامج سهرية.

برنامج النهر الثالث.

برنامج بيت بيوتي خاص بالمرأة.

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برنامج بث نكات.

كومة D.

التردد الترميز معامل الخطأ 11938 V 27500 5/6

تشهد القناة أيضا انطلاق برنامج ArabsGotTalent والذي يتابعه الملايين من المشاهدين في الوطن العربي، ويكون الموسم على ثلاثة قنوات تابعة جميعها لمجموعة ام بي سي، وتأتي قناة ام بي سي العراق من بين القنوات.

تقدم القناة الكثير من المسلسلات والبرامج التي تنال إرضاء الشعب العراقي كبداية جديدة من العلاقات العربية المشتركة بين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة العراق عقب سنوات من الإنقطاع.

جاء الإنطلاق الرسمي للقناة الفضائية بعد الإعلان عن افتتاح السفارة السعودية بالعراق مجددا عقب سنوات طويلة من الإغلاق لذا كانت الأنباء السارة كثيرة للشعب السعودي والعراق الفترة الحالية.

وقد شارك في الافتتاح الرسمي عدد كبير من نجوم الفن العراقيين الذين يتابعهم الملايين من الوطن العربي، ولعل في المقدمة الفنان كاظم الساهر، والعديد من الفنانين الآخرين.

تلقى ام بي سي العراق حتى الآن قبول كبير من المواطنين بالعراق، مع انتظار مع توعدت به الجهات المسئولة من خريطة مميزة خلال شهر رمضان المقبل لجميع العراقيين عبر شاشتها تزامنا مع الإنطلاق الجديد لأحدى قنوات مجموعة ام بي سي الشهيرة في الوطن العربي.

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