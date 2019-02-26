تردد قناة اون سبورت On Sport الجديد 2019

تعد قناة اون سبورت الرياضية من اهم القنوات الرياضية التي يتم إذاعتها عبر القمر الصناعي نايل سات حيث أن هذا التردد يساعدك في الوصول لبث المباشر للقناة من اجل رؤيةجميع المبارايات علي شاشتها مع البث المباشر لجميع البرامج التي تناقش القضايا والاخبار الرياضية وذلك علي القمر المصري حيث ان قناة اون سبورت تتميز بالعديد من المزايا ومنها التغطية المستمرة لكافة الاحداث الرياضية الهامة مثل الاستديوهات التحليلة واللقاءات التي تتم داخل الملاعب.

تنقل قناة أون سبورت الدوري المصري قناة أون سبورت تنقل الدوري المصري والدوري اليوناني وكاس مصر كما ان قناة أون سبورت تحصل على حقوق مباريات منتخب مصر الودية،حيث أن القناة تقوم بعرض الكثير من الالعاب الاخري علي شاشتها حيث ان الاعلاميين مثل أحمد شوبير وسيف زاهر وكريم خطاب وإبراهيم عبد الجواد الذي يقوم بتقديم استديوهات تحليلة حيث أن هناك بعض الاعلاميين الشباب من الجنسين الذين يقومون بتقديم برنامج اون ميديا بجانب برنامج الكرة الإيطالية الذي يقدمه محمد المحمودي.

حيث ان قناة اون سبورت قامت بالتعاقد مع ابرز المحلللين الرياضين ومنهم علي سبيل المثال اللاعب عماد متعب واللاعب محمد أبو العلا واللاعب طه إسماعيل واللاعب محمد فضل واللاعب حازم إمام واللاع عمرو الدسوقي،حيث تقوم قناة اون سبورت بتقديم الفقرات التحكيمية مع الخبير التحكيمي احمد الشناوي حيث أن النقاة تبث علي تردد واحد بقناتين واحد منهم بجودة عالية اتش دي واخر بجودة أقل

تردد قناة اون سبورت

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 h 27500 6/ 5 التردد hd 10853 h 27500 6/ 5 التردد sd

يتم استقبال تردد قناة اون سبورت بقمر 7سم من الجدير بالذكر ان قناة أون سبورت يتم البحث عنها بشكل دائم من قبل المهتمين بالقنوات الرياضية ورؤية المبارايات الحصرية من خلالها.

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