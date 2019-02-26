تردد قنوات روتانا الجديد على النايل سات

سنقدم لكم في هذه المقالة تردد قنوات روتانا الجديد على نايل سات وضم قنوات روتانا الجديدة العديد من قنوات المتخصصة في الموسيقى، وقنوات الأفلام والمسلسلات، روتانا كليب، روتانا كلاسيك، كل القنوات متخصصة سواء كانت محتوى ترفيهي، أو في الشؤون المصرية أو الخليجية.

تردد قنوات روتانا الجديد بالترتيب

تردد قناة روتانا دراما

تعرض قناة روتانا الدرامية مجموعة كبيرة من المسلسلات المختلفة سواء المصرية او التركية او الهندية المدبلجة

تردد قناة روتانا سينما

هي أكثر القنوات العربية شهرة على قناة النيل، حيث تبث القناة الأفلام المصرية على مدار الساعة، خاصة أفلام الألفية الجديدة روتانا سينما هي القناة الأكثر شعبية في الأفلام العربية والبث المباشر بسبب الاختلاف الكبير في جودة الشاشة.

التردد معدل الترميز FEC 11296 (h) 27500 3/4

تردد قناة روتانا كلاسيك

يقدم روتانا كلاسيك الأفلام البيضاء والسوداء الجميلة والمسرحيات الموسيقية القديمة كانت تسمى سابقا روتانا زمان قبل أن تتحول إلى روتانا كلاسيك في عام 2012.

التردد معدل الترميز FEC 11296 (h) 27500 3/4

تردد قناتي روتانا اغاني وقناة روتانا كليب

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هناك قناتان على نفس التردد المتخصص في أغاني روتانا و روتانا كليب، والقناة متخصصة في عرض أحدث الأغاني لمقاطع الفيديو بالنجوم.

التردد معدل الترميز FEC 11296 (h) 27500 3/4

تردد قناة روتانا الخليجية

هي قناة مهتمة فقط في الخليج وتظهر ذلك بوضوح من المسلسل الخليجي على شاشة القناة بالإضافة إلى برامج الحوار والأخبار المهتمة بالمواطن الخليجي.

تردد قناة روتانا مصرية

هي قناة متخصصة في الشؤون المصرية وأكثر اهتماما بمحتوى التسلية للشباب والمسلسلات المصرية، والقناة لديها فواصل إعلانية قليلة جدا.

هذا هو تردد قنوات روتانا الجديدة على Nilesat 2019 “سينما – دراما – المصرية – الخليجة – كلاسيك – مصرية” تحديث 2019، حيث أن هذه القنوات هي واحدة من القنوات العربية الأكثر شهرة.

وقد تم إطلاق قناة روتانا الفضائية في أوائل عام 2000 مع قناة روتانا للموسيقى العامة، قبل اكتساب حقوق شبكة الوليد بن طلال وتحويل الشبكة إلى واحدة من أكبر حزم الترفيه والتسلية

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