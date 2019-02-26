تردد قناة بيراميد كلاسيك على النايل سات 2019

نقدم لكم الان تردد قناة بيراميد كلاسيك القناة التي ظهرت مؤخراً على القنوات الفضائية للانضمام إلى مجموعة Pyramid من القنوات المتخصصة، Pyramid Classic تخصصت في تقديم مجموعة كبيرة من الأفلام القديمة الأفلام التي تحظى بشعبية شريحة كبيرة من الجمهور المصري والعرب حول العالم، من حيث تميزها وتطورها وجودة المحتوى وتحرص بيراميد كلاسيك على زيادة جودة أفلامه من خلال اختيار أفضل الأفلام على شاشته.



قناة Pyramid Classic Channel 2019





بيراميد كلاسيك هي قناة متوسطة الحجم توفر مجموعة واسعة من القنوات الفضائية، لذلك تستقطب بيراميد الانتباه إليها باستمرار، لتصبح واحدة من القنوات الفضائية الأكثر شعبية في العديد من الدول العربية نظرا لما تقدمه من محتوى فريد بالنسبة لمجموعة من القنوات الاخرى.

أصبح بيراميد كلاسيك موطن جميع أفراد العائلة، الأمر الذي زاد من البحث عن تردده الأخير، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بروعة أفلام الوقت الجميل، والنجوم العظيمة لعمالقة السينما في العالم العربي مثل الفنان رشدي أباظة، شكري سرحان، إسماعيل ياسين، عبدالحليم حافظ، فؤاد المهندس، شادية، سعاد حسني، فاتن حمامة، محمود المليجي، فريد شوقي هدى سلطان، حسن يوسف، عادل إمام

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تردد قناة بيراميد كلاسيك وعروض تلفزيون قناة بيراميد كلاسيك





يقدم Pyramid Classic مجموعة واسعة من الأفلام الرائعة التي يبحث عنها عشاق الفن الأصلي والمشجعين ويحرص بيراميد كلاسيك على تقديم محتوى عالي الجودة ومنافسة لإرضاء جمهوره، باستخدام أفضل طرق البث التي ميزت صورته وجودة الصوت والوضوح.

وتعرض لنا هذه القناة المميزة الأفلام والدراما القديمة ذات المعاني والأهداف المناسبة للمجتمع العربي ويبدو أن هذه القناة تلبي احتياجات المشاهدين العرب، لأنها تعمل بشكل طبيعي ويمكن استقبالها على أي نوع من المتلقي والريسيفرات ويمكن تشغيلها بطريقة بسيطة وصورة واضحةمما يجعلها تنال اعجب الكثيرون من محبي الافلام والمسلسلات المميزة ومحبي متابعة الدراما القديمة والجديدة، وسوف تبحث عن القناة في قائمة القنوات نايل سات يمكنك أيضًا وضع التردد الصحيح في المكان المخصص من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستقبل باتباع المعلومات الواردة في الجدول التالي:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10872 (V) 27500 – 5/6 SD

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