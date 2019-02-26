تردد قناة الشارقة الرياضية على العرب سات والنايل سات والهوت بيرد

ستجد من خلالنا في هذا المقال تردد قناة الشارقة الرياضية والتي والتي تعتبر واحدة من أفضل القنوات العربية التي تقدم محتوى رياضي مميز هذا لأنه يبث من محتوى خاص يجذب مشجعي الرياضة.

تبث القناة محتوياتها عبر القمر الصناعي نايل سات، والدول العربية خاصة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جدير بالذكر أن قناة الشارقة الرياضية هي قناة مجانية لا تتطلب أي رسوم لاستلامها.



تردد قناة الشارقة الرياضيةعلى الاقمار الصناعية العرب سات والنايل سات والهود بيرد



القمر الصناعي نايل سات عرب سات هوت بيرد تردد القناة 11012 11862 11747 معدل الترميز 27500 27500 27500 الاستقطاب عمودي عمودي أفقي تصحيح الخطأ 5/6 3/4 3/4



وتبث القناة العديد من الألعاب المحلية والخليجية والودية، والعالم العربي، كما تقدم أفضل وأرقى البطولات الدولية.

وتقدم القناة العديد من الألعاب والبرامج على مختلف الألعاب الرياضية، وليس فقط كرة القدم ويقدم تلفزيون الشارقة أهم ألعاب كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والسباحة والعديد من الرياضات الأخرى التي استحوذت على قلوب المشاهدين من جميع أنحاء العالم، والآن تسعى القناة إلى تقديم المحتوى تتوسع القناة باستمرار لزيادة شعبية القناة ليس فقط في العالم العربي، ولكن في جميع أنحاء العالم.

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وتقدم قناة الشارقة استوديوهات تحليلية تضم نخبة من الأساتذة الرياضيين، وفي هذه الاستديوهات تقيم أداء اللاعبين وتشغل هذه البرامج بعض المحللين الرياضيين التي تقدمها القناة ومنها:

برنامج الصحافة، وهو برنامج يومي يقدم ما هو جديد في الصحافة الرياضية اليومية.



برنامج Futsal Challenge، الذي يتخصص في كل شيء جديد في الألعاب التي يتم لعبها في القاعات المغلقة مثل كرة اليد.

نشرت قناة الشارقة الرياضية مؤخراً على حسابها الرسمي على موقع تويتر، حيث تقوم الامارة للمرة الثانية بفتح أذرعها أمام أبطال العالم ذوي الإعاقة والبتر من 10 إلى 16 فبراير.



ولقد قمنا بتزويدك بالتردد الخاص بقناة الشارقة الرياضية ولمتابعة المزيد من تردد القنوات الرياضية والاخبارية تابعنا حيث يمكننا تزويدكم بجميع التغييرات والتحديثات الخاصة بترددات القنوات المختلفة على جميع الأقمار الصناعية النايل سات والهوت بيرد والعرب سات ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لجميع البرامج الرياضية والمباريات الهامة.

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