“اضبط الآن”تردد قناة بانوراما فود panorama food على قمر النايل سات بجودة صورة وبدون...

انطلقت قناة بانوراما فود Panorama Food ، ضمن ترددات القمر الصناعى المصرى نايل سات ، وهى أول قناة مصرية متخصصة بالطبخ والأكل ، وهي تنحدر ضمن شبكة قنوات بانوراما الفضائية المصرية ، وهى قناة تقدم أشهى المأكولات المصرية والوصفات الشعبية ، كما تقوم بتقديم وصفات بسيطة ومتنوعة ،وهي قناة تحظى بجمهور كبير جداً من السيدات المصريات وخاصة ربات البيوت والفتيات .

قناة بانوراما فود للطبخ ي تابعه لقناة بانوراما دراما أول قناة مصرية للدراما مفتوحة 24 ساعة ، وهي أحد الشبكات المصرية التى تنافس كبرى المجموعات الإعلامية فى السوق المصرى والعربى ، التي تنافس الكثير من شبكات القنوات الأخرى كشبكة النهار والحياة وسي بي سي وغيرها من القنوات الاخري ، وقناة بانوراما فود تهتم بالمرأة وبجميع الأفراد ، وهي تقدم اشهي الأطباق التى تناسب جميع الأعمار وجميع الأزواق التي يحبها الكثير من الأشخاص وتقدم برنامج سنه أولي طبخ التي يقدم الكثير من المعلومات الهامة والأساسية عن الطبخ.

تردد قناة بانوراما فود panorama Food