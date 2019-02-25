تردد قناة الأقصى “دنيا الوطن” على نايل سات فبراير 2019 التردد الجديد “إشارة...

تردد قناة الأقصى على النايل سات 2019 “دنيا الوطن” والذي تنامى البحث عليها خلال الساعات الأخيرة خاصة مع العدوان الصهيوني على قطاع عزة، لذلك قررنا عبر موقعنا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة الأقصى الفلسطينية وكذلك نبذة عن أهم البرامج التي تقدمها قناة الأقصى لشهر نوفمبر 2018، حيث تعتبر القناة لسان حال الفلسطينيين بقطاع غزة، وهي قناة إخبارية في الأساس.

وفي حال تعطل تردد قناة الأقصى عن العمل يمكنكم متابعة القناة من خلال رابط البث المباشر للقناة، حيث تعرضت القناة لعدوان إسرائيلي غاشم، ولكن القائمين على أمر القناة تمكنوا من إعادة بث القناة من مكان أخر غير الذي تم قصفة من قبل العدون الصهيوني، والرابط التالي هو مخصص للبث المباشر من خلال الأنترنت “رابط البث المباشر”

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تردد قناة الأقصى على النيل سات من خلال الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10922 27500 3/4 رأسي V

جدول بالبرامج التي تقدمها القناة

قناة الأقصى على النايل سات والأعمال الدرامية

تردد قناة الأقصى على النيل سات 2018تردد قناة الأقصى على النايل سات 2018

كما تهتم قناة الأقصى على النايل سات بتقديم الأعمال الدرامية التي تجد قبول لدى المشاهد الفلسطيني والعربي زمنها على سبيل المثال:

مسلسل بوابة السماء

مسلسل الفدائي الجزء الأول والثاني

مسلسل الروح

مسلسل مرزوقة وشعبان

تردد قناة الأقصى الإخبارية على النيل سات 2018

كما يغلب على المحتوى الذي تقدمه قناة الأقصى البرامج الإخبارية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال جدول البرامج الذي يشمله هذا التقرير عن القناة. برامج تردد قناة الأقصى على النيل سات 2018

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وتختتم القناة يومها ببرنامج نشرة الحصاد، وهي النشرة الإخبارية لجميع الأحداث المحليةوالعربية التي تهم سكان قطاع غزة، ونتمنى أن نكون قد وضحنا تردد القناة من خلال هذا التقرير.