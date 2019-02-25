ضبط :تردد قناة الغد العربي علي القمر الصناعي النايل سات/ استقبل قناة الغد الإخبارية

تردد قناة الغد العربي الفضائية، نستعرض معكم اليوم قناة عربية فضائية إخبارية إماراتية ظهرت عبر الفضائيات لتكون منبر الحقيقة ونقل كافة الأخبار والأحداث على الصعيد العربي والعالمي، من خلال مراسليها المنتشرين في كافة البلدان العربية والأوروبية، لنقل الحقيقة بكل مصدقية وحيادية، لمتابعيها حول العالم، مما جعلها تخظى بأعلى نسبة مشاهدة مثلها مثل القنوات الأخبارية الأخري قناة الحوار الفضائية، تردد قناة الموصل الجديد 2019.

نبذة عن قناة الغد العربي

قناة الغد العربي الفضائية قناة إخبارية عامة إماراتية، تبث من القاهرة بمصر ولندن بالمملكة المتحدة، لذا تمثل أول قناة عربية إخبارية استطاعت أن تنطلق من القاهرة للعام العربي والغربي، وتقدم تقارير الإخبارية على مدى واسع يشمل العالم أجمع، تحت شعار الصورة بكل الأبعاد، وقد استطاعت قناة الغد العربي التليفزيونية أن تكون قطاع جمهوري خاص بها يتابعها من كافة الدول العربية وحول العالم، ويتابع برامجها المتميزة الفريدة في كافة المجالات التي تغطيها منها السياسية والثقافية والرياضية والفنية.

أبرز برامج قناة الغد الفضائية:

برنامج وراء الحدث.



برنامج أبعاد.

برنامج منابر وسيوف.

برنامج أوراق فلسطينية.

برنامج يوم جديد.

برنامج نوافذ.

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برنامج في الملعب.

برنامج السوق الرياضي.

وغيرها الكثير من البرامج الحوارية المتنوعة في الثقافة والفن والرياضة، بجانب تغطية متميزة لكافة الأخبار على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.

تردد قناة الغد Alghad TV الإخبارية

قناة الغد تعتبر من أبرز وأهم القنوات الإخبارية المتنوعة التي ظهرت عبر الفضائيات لتقدم كل جديد وتغطى كافة الأخبار بالدول العربية المختلفة بالإضافة لتغطية متميزة لأخبار العالم الغربي في كافة المجالات، مما أعطى للقناة صبغة وقيمة هامة لدى المواطن العربي، وكثر البحث عن تردد القناة لمتابعتها.

استقبال قناة الغد الفضائية

للمشاهدة قناة الغد ومتالبعة برامجها الممتعة المتميزة، فقط عليك ضبط ترددها الجديد على النايل سات الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11430 27500 5/6 (V) عمودي

تردد آخر لقناة الغد العربي عبر القمر الصناعي النايل سات