“مجاناً” وبجودة صورة HD أستقبل تردد قناة الوطنية التونسية 2019 بدون تشويش أو تقطيع

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يمكنكم الآن ضبط أجهزتكم لتتبع قناة التونسية الوطنية لمؤسسة التلفاز التونسية الحكومية وتضم قناتين فضائيتين وهما : ” قناة تونس الوطنية الأولى وقناة تونس الوطنية الثانية ” ، وتحصل القنوات التونسية على حقوق البث للكثير من المسلسىلات الحصرية والمتميزة التونسية منها والعربية ، وذلك خلال الموسم الرمضانى الماضى حيث أنها قامت بعرض مسلسل ” أرض النفاق ” المصرى بطولة النجم محمد هنيدى وأيضًا مسلسل ” لدينا أقوال أخرى ” بطولة الفنانة يسرا .
أُنشئت قناة الوطنية التونسية عام 2007 ، بعد حدوث إنفصال فى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، وتحولت إلى مؤسستين كبيرتين منفصلتين للإذاعة والتلفزيون ، كما تحظى قناة الوطنية التونسية 1 وقناة الوطنية التونسية 2 بعدد جماهيري كبيرة داخل وخارج دولة تونس .
كما يمكن لمتابعى قناة الوطنية التونسية من جمهورية مصر العربية الحصول على ترددها التالي و متابعتها على القمر الصناعى النايل سات ليستمتعوا بمشاهدتها على مدار الساعة بدون توقف .
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|النايل سات
|10795
|عمودي
|27500
|5/6
كما تتوفر قناة التونسية الوطنية على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة مثل ” قمر العرب سات بدر 4 ، والقمر الأوروبى هوت بيرد وقمر اليوتلسات ” والآن نقدم لحضراتكم تردد قناة التونسية الوطنية على هذه الأقمار ، وكل ما عليكم فعله هو إضافة التردد الخاص بالقناة لجهاز الإستقبال لديكم ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة .
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|عرب سات Badr Sat 26E
|12643
|افقي
|27500
|5/6
|يوتلسات Eutelsat 7.3W
|12149
|عمودي
|27500
|5/6
|هوت بيرد Hotbird 13E
|11657
|عمودي
|27500
|5/6