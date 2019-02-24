“مجاناً” وبجودة صورة HD أستقبل تردد قناة الوطنية التونسية 2019 بدون تشويش أو تقطيع

يمكنكم الآن ضبط أجهزتكم لتتبع قناة التونسية الوطنية لمؤسسة التلفاز التونسية الحكومية وتضم قناتين فضائيتين وهما : ” قناة تونس الوطنية الأولى وقناة تونس الوطنية الثانية ” ، وتحصل القنوات التونسية على حقوق البث للكثير من المسلسىلات الحصرية والمتميزة التونسية منها والعربية ، وذلك خلال الموسم الرمضانى الماضى حيث أنها قامت بعرض مسلسل ” أرض النفاق ” المصرى بطولة النجم محمد هنيدى وأيضًا مسلسل ” لدينا أقوال أخرى ” بطولة الفنانة يسرا .

أُنشئت قناة الوطنية التونسية عام 2007 ، بعد حدوث إنفصال فى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، وتحولت إلى مؤسستين كبيرتين منفصلتين للإذاعة والتلفزيون ، كما تحظى قناة الوطنية التونسية 1 وقناة الوطنية التونسية 2 بعدد جماهيري كبيرة داخل وخارج دولة تونس .

كما يمكن لمتابعى قناة الوطنية التونسية من جمهورية مصر العربية الحصول على ترددها التالي و متابعتها على القمر الصناعى النايل سات ليستمتعوا بمشاهدتها على مدار الساعة بدون توقف .

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ النايل سات 10795 عمودي 27500 5/6

كما تتوفر قناة التونسية الوطنية على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة مثل ” قمر العرب سات بدر 4 ، والقمر الأوروبى هوت بيرد وقمر اليوتلسات ” والآن نقدم لحضراتكم تردد قناة التونسية الوطنية على هذه الأقمار ، وكل ما عليكم فعله هو إضافة التردد الخاص بالقناة لجهاز الإستقبال لديكم ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة .