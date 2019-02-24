“اشارة قوية” تردد قناة ام بي سي عراق MBC Iraq الجديدة على النايل سات للرسيفرات العادية...

نضيف لكم تردد قناة إم بي سي العراق الجديدة MBC Iraq والتي ستنطلق في وقت لاحق من العام 2019، وتحديداً في يوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، حيث شهد برومو الترويج للقناة الجديدة على النايل سات العديد من المفاجأت، ليتشوق الملايين من العراقيين لمشاهدة قناة إم بي سي عراق، وهي القناة الفضائية التي تتبع أكبر شبكة قنوات فضائية عربية تبث بالمجان على عربسات ونايل سات.

هنا تردد قناة ام بي سي العراق

ويبدأ البث على تردد قناة إم بي سي العراق MBC Iraq يوم 15 فبراير الحالي، دون الكشف عن هوية البرامج التي ستقدم عبر القناة، والتي من المنتظر أن تكون قناة تهتم بالشأن العراقي الداخل من خلال مجموعة من النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية بالإضافة للمواد الترفيهية التي تعرض على مدار الساعة.

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

القمر التردد معدل الترميز نايل سات HD 12226 أفقي 27500 5/6 نايل سات sD 11938 عمودي 27500 5/6

وتمثل قناة ام بي سي عراق الجديدة MBC Iraq إضافة كبيرة لشريحة من المشاهدين لشبكة قنوات إم بي سي، حيث ستبث القناة بجودة hd وsd لتتيح فرصة أكبر لمشاهديها لمتابعة أخر برامجها.

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برامج قناة mbc عراق

هنا مواعيد بث برامج قناة ام بي سي عراق بالتوقيت المحلي

“كومه d” وهو برنامج كوميدي“ست كوم” إذ تتضمن كل حلقة فقرات ثابتة ومتغيرة وتكون البطولة لمجموعة من النجوم أمثال (آلاء حسين، وسولاف، ةإياد راضي، وإحسان دعدوش، وعلي جابر) وغيرهم.

برنامج “سهراية” يقدمه النجم حاتم العراقي وهو برنامج فني غنائي يستضيف نجوم الأدب والشعر والكتابة والطرب وغيرها من المجالات في محاولة لتناول أعمالهم وحياتهم المهنية والخاصة.

برنامج “الليلة ويه دعدوش”وهو من البرنامج الحوارية.

برنامج “بث نكات” ويقدمه كل من نجوم الكوميديا (صباح الهلالي وباسم البغدادي وياسر سامي وماجد الياسين)

برنامج “بيت بيوتي” ويتناول موضوعات تخص المرأة العراقية من خلال الحديث عن كل ما يخص المرأة في مجال الموضة والجمال والأزياء والمكياج وتربية الأطفال.

وتبث القناة بشكل مباشر 24 ساعة اليوم وبث مجاني مفتوح للجميع غير مشفر، يذكر ان قناة ام بي سي العراق أحدث قنوات مجموعة mbc حتي الآن.

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.