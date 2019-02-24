تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 HD المفتوحة على النايل سات 2019 وجميع الأقمار| القناة الناقلة لمباراة...

تردد قناة أبو ظبي الرياضية، يبحث عنه الكثير من محبي الساحرة المستديرة، حيث تقوم قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2019 بنقل جميع مباريات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال مجانا وبدون تشفير وبجودة عالية للصوت والصورة، حيث استطاعت قناة أبو ظبي الرياضية أن تثبت نفسها وسط أشهر القنوات الرياضية، ولذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports على كافة الأقمار.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2019

ويقوم تردد قناة أبو ظبي الرياضية بعرض المباريات الخاصة بالكثير من البطولات للجمهور بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، حيث تقوم قناة أبو ظبي المفتوحة 1و2 HD بنقل مباريات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2019 “البطولة العربية” بجودة عالية، كذلك تقوم ببث جميع مباريات الدوري الإماراتي وكأس الخليج وغيرها من البطولات الكروية الشهيرة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات 2019

والآن نقدم لكم تردد قناة أبو ظبي سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2019:

اسم القناة التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ أبو ظبي الرياضية 12226 عمودي 27500 3/4 أبو ظبي الرياضية HD 1 12467 عمودي 27500 3/4 أبو ظبي الرياضية HD 2 12467 عمودي 27500 3/4

ترددات قناة أبو ظبي الرياضية 2019

والآن نقدم لكم ترددات قناة أبو ظبي 2019 على كل الأقمار من أجل متابعة المباريات التي تقوم ببثها بجودة عالية ودون دفع أي مبلغ مالي:

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 11804 H 27500 3/4 هوت بيرد 11747 H 27500 3/4 ياه سات 11938 H 27500 5/6

مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 1و2 HD

ومن المقرر أن تتنقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2019 عبر قناة أبو ظبي الرياضية بدون تشفير أو تقطيع.