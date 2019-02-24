تردد قناة المغاربية الجديد نايل سات 2019 - بث مباشر

المغاربية هي قناة حوارية وإخبارية تعمل على تسليط الضوء على القضايا السياسية والإقتصادية والاجتماعية تهتم بالمواطنين في جميع الدول المغاربية، تأسست في نوفمبر 2011، وبدأت في بث برامجها يوم 16 ديسمبر 2011 .

وأعلنت قناة المغاربية و التي تبث مباشرة من المملكة المتحدة انها موجهة بنسبة 50 إلى 60 في المئة من شبكتها البرامجية للمشاهد الجزائري مع برمجة متنوعة و إخبارية وأسئلة موضوعاتية و مختلف الآراء.

وتهدف من خلال مختلف موادها الاعلامية إلى مدّ جسور التواصل بين شعوب المنطقة والمساهمة في تكريس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة ومتابعة كل ما هو جديد.

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وتشير الأنباء الواردة إلى أن أحد مؤسسيها هو نجل عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والذي هو حاليا يعيش في قطر.

التردد: نايل سات 11315 عامودي

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