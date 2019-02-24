تردد قناة الأهلي الرياضية 2019 الجديد Al Ahly TV على القمر الصناعي النايل سات التي تقوم بنقل الكثير من مباريات النادي الأهلي المصري في بطولة كأس السوبر وأيضاً كافة البطولات التي يشارك فيها النادي الأهلي المصري داخلياً وخارجياً، وتطرح الكثير من اللقاءات المهمة والحصرية للعديد من اللاعبين ونجوم الكرة بعد انتهاء المباراة، وتعرض أيضاً استيدوهات تحليلية مميزة، حيث أن تردد قناة الأهلي 2019 الجديد Al Ahly TV من أكثر الترددات بحثاً، وذلك لأن هذهه القناة من أشهر وأبرز القنوات الرياضية على النايل سات المحببة لدى جماهير وعشاق النادي الأهلي أو القلعة الحمراء، وبالتالي تحظى قناة الأهلي على نسبة مشاهدة عالية جداً، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر تردد قناة الأهلي الرياضية 2019 الجديد Al Ahly TV على القمر الصناعي النايل سات. تردد قناة الأهلي الرياضية 2019 الجديد Al Ahly TV على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الأهلي الرياضية 2019 الجديد

يمكن لحمبي كرة القدم وبالأخص محبي وعشاق النادي الأهلي أو القلعة الحمراء، ضبط أجهزة الرسيفر الخاصة بكم على تردد قناة الأهلي الرياضيىة 2019 الجديد Al Ahly TV عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية.

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب النايل سات 12342 رأسي 3/4 – 27500 النايل سات 12340 رأسي 2/3 – 27500

أو على التردد التالي.

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ النيل سات 12341 أفقي “ H ” 27500 3/4

وفي حالة عدم الاستجابة أو حدوث أي مشكلة فمن الممكن تجربة بهذا التردد على القمر الصنلعي الناسل سات.

التردد، ” 12342 “.

الاستقطاب، أفقي “ H ”.

معدل الترميز، ” 27500 “.

معامل الخطاء، “3/4”.

أو على التردد التالي

التردد، “12340”.

الاستقطاب، أفقي “H”.

معدل الترميز ، “27500”.

معامل الخطاء، “2/3”. تردد قناة الأهلي الرياضية 2019 الجديد Al Ahly TV

يمكنكم الآن ضبط أجهزة الرسيفر الخاصة بكم، للإستمتاع بكافة مباريات النادي الأهلي في كافة البطولات العربية والأجنية التي سسيشارك بها النادي الأهلي، حيث أن قناة الأهلي تهتم بعرض مباريات الناشئين، وتقوم بعرض ونقل تدريبات النادي الأهلي خاصة قبل المباريات الهامة التي يخوضها الفريق، وفي حال حدوث أي مشكلة عند إدخال تردد قناة الأهلي 2019 الجديد بإمكانكم ترد أي استفسار في تعليق أسفل هذا المقال وسوف يساعدكم موقعنا على الفور.