ضبط تردد قناة أون سبورت الجديد 2019 ON Sport |إتش كيو| اليوم مباراة الجونة و الأهلي بالدوري المصري...

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تردد أون سبورت

قناة أون سبورت تنقل مباراة الأهلي المصري اليوم مع الداخلية في الثامنة مساءًا.الاهلي

قناة On Sport

قناة أون سبورت من القنوات الرياضية المصرية الهامة، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايلسات، والتي اهتمت بنقلها للعديد من البطولات الدولية والعالمية والمصرية الرياضية، وتعد القناة ملكا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقد حصلت قناة ON SPORT على بث برامج العديد من القنوات الرياضية الأخرى، مثل قناة جوفينتوس وقناة تشيلسي وتلفزيون بايرن، وفي عام 2017 تمكنت من أخذ الحق الحصري من قناة بي إن سبورت في إذاعة مباريات العودة والذهاب في مباريات كأس السوبر الأسباني.

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وتبث القناة بصيغتي ال HD و SD صيغة ال hd والتي تعني جودة الصورة ووضوح الصوت، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، ومن بين البرامج التي تذاع على شاشة قناة أون سبورت برنامج مساء الأنوار، استاد مصر، كأس العالم روسيا 2018، النشرة الرياضية، عناوين رياضية، ميديا أون، حكاية بطولة، وغيرها من البرامج الرياضية الممتعة.

كما يعمل في القناة باقة من ألمع وأفضل المذيعين المتألقين أمثال، مدحت شلبي، مهيب عبد الهادي، محمد المحمدي، سيف زاهر، كريم رمزي، ميريهان عمر وآخرون.

مباريات اليوم الأحد 24 فبراير على أون سبورت

يلتقي اليوم عبر تردد شاشة قناة اون سبورت الرياضية أحد مباريات الدوري المصري الممتاز بين فريقي النادي الأهلي ونادي الجونة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا،وفي تمام السابعة مساءا يلتقي فريقي المقاولون العرب ونادي بيراميدز.

كيفية ضبط تردد قناة ON SPORT

للتمكن من ضبط تردد قناة أون سبورت الرياضية، يمكنك اتباع التعليمات في الفيديو التالي:

تردد قناة أون سبورت 1 + 2

القمر الصناعي تردد القناة معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 10853 أفقي 27500 6/ 5

نتابع معكم كل جديد عن الدوريات الرياضية الممتازة عبر تردد القنوات الفضائية.