ترددات مشاهدة أرطغرل 136 على trt1 التركية تي آر تي 1 | لينك مباشر لـ ارطغرل 136 النور مترجم وأول...

ارطغرل 136 النور مترجم Diriliş Ertuğrul ، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 136 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون مشاهدة أرطغرل 136 على trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 136 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور أرطغرل 136 لكى تتمكنون من مشاهدة أرطغرل 136 على trt1 التركية مترجم للعربية بجودة عالية وعلى موقع النور عقب عرضها حصرى على القناة التركية.

ارطغرل 136 النور مترجم Diriliş Ertuğrul

يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 136 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور حصريًا على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

رابط مشاهدة الحلقة 136 عبر موقع النور

موعد مشاهدة أرطغرل 136 على trt1 التركية

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة.

وتصدر مسلسل قيامة ارطغرل أكثر المسلسلات مشاهدة الأسبوع الماضي في تركيا بـ 12,15 مليون مشاهد.ارطغرل 136 النور مترجم Diriliş Ertuğrul

مشاهدة أرطغرل 136 على trt1 التركية

من المقرر أن تشهد الحلقة 136 من ارطغرل العديد كمن المفاجآت وذلك عقب عودة ارطغرل إلي القبيلة ولقاءه بقائد المغول وكيف سيتعامل ارطغرل مع المغول بعد خطف عثمان.

ويواصل مسلسل قيامة أرطغرل تصدره لأكثر المسلسلات العالمية مشاهدة وأثارة خلال الأسابيع الماضية، حيث حققت الحلقة السابقة قبل ارطغرل 136من المسلسل مشاهدات كبيرة وصلت إلي 12 ونصف مليون مشاهدة.

الإعلان الأول لـ أرطغرل 137