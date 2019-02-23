اضبط “الآن”تردد قناة الراي الكويتية الجديد 2019 Alrai TV على النايل سات ومشاهدة أهم...

قناة الراي ، هي قناة تلفزيونية كويتية متنوعة تبث من الكويت. بدأت البث في 15 أكتوبر 2004، وهي أول قناة خاصة في الكويت، تبث البرامج الكويتية والمسلسلات العربية والأفلام الأجنبية بالإضافة إلى النشرات الإخبارية ، وتحرص قناة الراي على تقديم أرقى ما يمكن الوصول إليه من البرامج الإخبارية والبرامج المنوّعة إلى مشاهديه في دولة الكويت ، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى أكثر من 20 مليون مشاهد عربي في انحاء الوطن العربي وبقيّة أرجاء العالم، وتقوم شاشة الراي بتقديم جدول برامج مدروس بعناية ، ومبني على البحث المستمرّ لتأمين مجموعة من البرامج المتنوّعة التي تلبّي متطلّبات الرجال و النساء، والأطفال و الشباب على حدّ سواء ، وذلك عن طريق استخدام أحدث تجهيزات البثّ التلفزيوني الفضائي ،

الراي تبث إرسالها وفقاً لأرقى المعايير عن طريق الأقمار الصناعيّة نايل سات وعرب سات ، كما تسعى بشكل دائم إلى تقديم الأفضل في مجال التطورات التكنولوجية .

وقد تمكنت قناة الري الكويتية أن تكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة ،حيث أنها قد تصل إلى جميع الأقطار وجميع الدول في الوطن العربي وليس في الخليج العربي فقط ، فاستطاعت أن تنتشر في الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم أيضًا، ووصلت إلينا أيضًا في مصر، وأصبح العديد من مشاهدي التلفاز يبحثون عن التردد الخاص بها باستمرار لمتابعة أجمل وأجدد البرامج الترفيهية وغيرها من البرامج المنوعة والمميزة التي حرصت القناة أن تكون برامج تجمع بين الترفيه والتعليم ولذلك لجميع مشاهديها في كل مكان من المحيط إلى الخليج .

و قناة الراي الكويتية لا تقوم بعرض البرامج التي تخص اتجاهًا واحدًا أو يُناسب فئة عمرية محددة، بل تمكنت القناة من أن تقوم بمخاطبة مختلف الأعمار ، الصغار والكبار ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولم تنسى أيضًا الأطفال، فهي تقدم العديد من البرامج الخاصة بالأطفال، وحلقات مختلفة من الكارتون المفضل لدى الأطفال في الوطن العربي ، فهي تختار ما تقدمه بعناية شديدة حتى تحصل على أعلى نسبة مشاهدة من جماهيرها.

تردد قناة الراي الكويتية Alrai TV على القمر الصناعي نايل سات 2019

يمكنكم الآن متابعة أهم البرامج والمسلسلات المنوعة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على قناة الراي الكويتية من خلال التردد الأتي:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ المدار النايل سات 11678 27500 عمودي 3/4 7.0°W

ونحيط علم سيادتكم بأن تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات متوقف في الفترة الحالية ، وذلك بسبب التقنيات الصادرة بناءً على تصريحات إدارة القناة، وأكدت إدارة القناة أنه سيتم بث القناة عبر القمر الصناعي عرب سات قريباً ، لمن يستخدمون هذا القمر ويرغبون في مشاهدة قناة الراي الكويتية الفضائية .

ولهذا السبب سوف نقوم بإخباركم على التردد الملغير مشفر حالياً ، يمكنكم ضبط اجهزتكم عليه الآن لحين عودة التردد الآخر.

تردد قناة الراى الكويتية على المدار الفضائي نايل سات



قناة الراي تبث الآن من خلال صيغة الـ ( MEPG 2 ) والتى يمكن استقبال ترددها على الريسيفر بكل سهولة ،وعند عدم وصول الاشارة كامله أو ضعف في الإشارة؛ فيمكن تحريك الطبق إلىاليمن حتى يتم تقوية الإشارة كمان أن الدول المستقبلة لهذه الإشارة هي ما يأتي:- دول المشرق العربي ( مصر – السودان –شرق ليبيا – الصومال – دول الخليج – بلاد الشام – جيبوتى ).

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ على المدار الفضائي لنايل سات (E8WB EAST) 11678 MHZ عمودي 27500 3/4

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وتقوم قناة الراي بتقديم العديد من البرامج بمختلف أنواعها ، وسوف نعرض عليكم أبرز هذه البرامج :

جدول بث برامج ومسلسلات اليوم على الراي الكويتيه

1- رأي و رأي

2- كلينك

3- المستشار

4- خلف الكاميرا