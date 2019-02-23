تردد قناة النيل للرياضة Nile sport على التردد الأرضي وطريقة تشغيل القناة على الإيريال الداخلي وبدونه...

قناة نايل سبورت الرياضية Nile Sport أحدى القنوات التابعة لشبكة قنوات النيل المتخصصة المصرية، مختصة بالشأن الرياضي وبتقديم البرامج والأحداث الرياضية الهامة، إلى جانب البطولات العالمية التي يخوضها نادي مصري داخل مصر، وذلك لأنها تبث من التردد الأرضي وبالتالي فهي لا تخالف قوانين التشفير عندما تكون المباريات مبثة على قناة مشفرة حاصلة على حق العرض الحصري للمباراة، فيحق لقناة النايل سبورت نقل المباراة طالما أنها تُلعب داخل مصر وأحد طرفي المباراة نادي مصري.

تبث قناة النايل سبورت عبر قمر النايل سات من مدينة الإنتاج الإعلامي، ومهمتها تقديم جرعة رياضية من البطولات المحلية والأفريقية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط، إلى جانب استديوهات التحليل والنقد التي تُعدها برامج القناة المختلفة، بواسطة مجموعة من أشهر النقاد والرياضين في مصر والعالم العربي.

تردد قناة النيل للرياضة Nile Sport

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11842 H 5/6 27500 نايل سات 11841 H 3/4 27500

تجدر الإشارة إلى أن قناة نايل سبورت يمكن استقبالها في مصر فقط، وهي قناة مفتوحة ومجانية والوحيدة التي ستنقل بدون تشفير مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال افريقيا.

طريقة استقبال قناة النيل للرياضة

تُستقبل القناة عن طريق الإريال الداخلي للتلفاز المثبت أو الخارجي الغير مثبت، لإستقبال النطاق الترددي الأرضي للنايل سبورت ويمكن الحصول على الأريال الأرضي من أقرب محل يبيبع أدوات التلفزيون، في حالة عدم وجود اريال لإستقبال القنوات الأرضية بالتلفاز، فقم بإخراج سلك توصيل مخرج الـ RF واعداد الشاشة على وضع Source tv، ثم وضع طرف السلك النحاسي خارج المنزل لإلتقاط قنوات النايل تي في التي ستستقبلها كاملة على جهاز استقبال القنوات “الريسفير” – كذلك يمكنك استخدام أي سلك كمخرج في التلفزيون- ، ومن ضمنها القناة الرياضية الخاصة بشبكة قنوات النيل “نايل سبورت”.