تردد قناة mbc2 إم بي سي 2 الجديد على نايل سات لمشاهدة فيلم Oblivion اليوم

تردد قناة mbc2 إم بي سي 2 الجديد للأفلام الأجنبية أحد أكثر الترددات بحثا على النايل سات حاليا، يرجع ذلك إلى ما تقدمه القناة من أفلام أجنبية جديدة وقوية دائما على شاشتها، فالأفلام الأجنبية لها الكثير من الجماهير والمتابعين الراغبين في الخروج عن نمط الأعمال الفنية العربية والاضطلاع على أخر أخبار السينما العالمية، وهوا ما يضع دوما قناة mbc2 في مصب اهتمام المشاهدين العرب.

انطلقت قناة mbc2 منذ فترة ليست بالقليلة فقد دخلت المجال الإعلامي في بدايات عام 2003 أي تخطت فترة عملها الإعلامي الخمسة عشر عام، هذا التاريخ الطويل من العمل الإعلامي كان دائما من أهم العوامل التي ساعدت في اكتساب قناة mbc2 لثقة المشاهدين وتصنيفها باعتبارها من أهم قنوات الأفلام الأجنبية في الشرق الأوسط، تردد قناة mbc2 سيكون هوا محل هذا الموضوع المقدم إليكم مع إلقاء الضوء عن محتوى القناة.

تردد قناة mbc2 الجديد

لكل عشاق الأفلام الأجنبية المترجمة نعرض عليكم فيما يلي تردد قناة mbc2 الجديد على نايل سات وعرب سات 2018 في الجدول التالي بيانه.

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 201 11938 عمودي 27500 5/6 نايل سات 11470 عمودي 27500 5/6

مجموعة قنوات mbc

تؤول ملكية قناة mbc2 إلى مجموعة القنوات السعودية الشهيرة إم بي سي، والجدير بالذكر هوا أن قناة mbc2 ليست الوحيدة بين قنوات المجموعة المهتمة بتقديم الأفلام الأجنبية إذ أن هناك العديد من القنوات المتشابهة معها في المحتوى ضمن كيان إم بي سي العملاق، من هذه القنوات قناة إم بي سي ماكس وقناة إم بي سي أكشن وغيرها،إلا أن تردد قناة mbc2 باعتباره أقدم هذه الترددات وأعرقها مازال يحتفظ بما له من شعبية وجمهور كبير ساعدوه في المنافسة مع أهم قنوات الأفلام الأجنبية. تردد قناة mbc2 إم بي سي 2 الجديد على نايل سات

قناة mbc2 إم بي سي 2

تختص قناة mbc2 بتقديم وعرض الأفلام الأجنبية كما سبق وذكرنا تقدم القناة ترجمة لحظية للأفلام المعروضة عليها إلى اللغة العربية أسفل الشاشة وهوا ما يسهل على المتابع البسيط مشاهدة القناة، تهتم دائما قناة mbc2 بانتقاء الأفلام المقدمة عليها بما يتناسب مع معاير الذوق العام والآداب العامة في المجتمع العربي ولعل ذلك من أهم أسباب ثقة الأسر والعائلات العربية في تردد قناة mbc2 وجعله من أولى الترددات في البلدان العربية.

جدول أفلام mbc2

نعرض قناة إم بي سي 2 مجموعه قوية جدا من الأفلام الأجنبية اليوم على شاشتها وفيما يلي توضيح مواعيد أفلام القناة ليوم 23 فبراير 2019 بتوقيت مصر.

Prometheus 10:30pm Action Zone 12:36am Area 51 01:00am Olympus Has Fallen 02:31am Films & Stars 04:31am Casino Royale 04:56am You Only Live Twice 07:01am Helen 09:00am Tomorrowland 11:00am Oblivion 01:16pm Entertainment Tonight 03:34pm How to Lose a Guy in 10 Days 04:00pm Love Happens 05:59pm Aloha 07:59pm Friends with Benefits 10:00pm

موعد عرض فيلم stolen على قناة ام بي سي 2

تقدم قناة mbc2 إم بي سي 2 يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة الفيلم الأجنبي الشهير stolen، الفيلم من إنتاج عام 2012 ومن بطولة النجم العالمي نيكولاس كيج وجوش لوكاس، تدور قصه الفيلم حول لص يقوم بمساعدة مجموعة من أصدقائه بسرقه أحد البنوك، إلا انه يتعرض للخيانة من أصدقائه فيلقى القبض عليه وبعد قضاء مدة عقوبته يفاجئا بأن ابنته قد تم خطفها ويصبح مطالبا برد المبالغ التي سرقها ليستعيد ابنته.

برنامج Scoop with Raya على ام بي سي 2

قناة mbc2 لا يقتصر اهتمامها على تقديم وعرض الأفلام الأجنبية فقط، بل تعرض القناة مجموعة من البرامج القوية جدا ولعل أهم برامج القناة حاليا هوا برنا Scoop with Raya الذي تقدمه الإعلامية المميزة ريا أبى راشد، يتناول البرنامج كافة أخبار السينما العالمية وأخر أخبار النجوم ويعرض أحداث مهرجانات هوليود، كما يجري البرنامج مجموعة من اللقاءات مع أشهر وأقوى نجوم السينما في العالم.

عرضنا على حضراتكم تردد قناة mbc2 للأفلام الأجنبية، بجانب توضيح موجز لمحتوى القناة وتاريخ نشأتها ونعدكم بمتابعة مستمرة لأحدث ترددات قناة mbc2 دوما في حال حدوث أي تعديل أو تغير عليها.