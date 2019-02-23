اضبط| تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية BeiN Sport HD المفتوحة 2019 على جميع الأقمار – تردد قناة...

تردد قنوات البي ان سبورت القطرية، BeiN Sport MAX 1 & 2 على قمر النايل سات وسهيل سات والعرب سات، لمتابعة أهم مباريات كرة القدم العالمية والمحلية والبطولات الأفريقية والأوروبية، فقناة بي ان سبورت، هي الرائدة في مجال الرياضة، بإعتبار أن الرياضة وخصوصا كرة القدم أهم ما يجذب المشاهدين والتي تخطت حدود الزمان والمكان، فعشاق كرة القدم يجدون مكانهم المفضل عبر مشاهدة قنوات البن ان سبورت، اضبط الآن اجهزة استقبال القنوات لديك على التردد الجديد لمتابعة قناة البن ان سبورت 2019، والاستمتاع بمبارياتك التي تفضلها والأحداث الرياضية الهامة.

تنقل قنوات beIN SPORTS ، كافة مباريات كرة القدم العالمية، كبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس آسيا والبطولة الأفريقية، وكأس الكونفدرالية، وبطولة الدوري الفرنسي والإيطالي والأسباني، فقنوات البي ان سبورت تحرص على متابعة تفاصيل مباريات كرة القدم أولاً بأول، ونقلها لعشاقها في مختلف أنحاء العالم بجودة الـ HD العالية.

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تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة 2019 على أقمار (نايل سات – عرب سات – سهيل سات)

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12476 V 2/3 27500 نايل سات 11084 H 5/6 27500 نايل سات 12264 H 2/3 27500 نايل سات 12245 V 3/4 27500 عرب سات 12379 H 5/6 27500 سهيل سات 11547 V 5/6 27500 سهيل سات 11566 H 2/3 27500

تردد قنوات beIN SPORTS الاخبارية المفتوحة (beIN SPORTS NEWS)

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12245 H 2/3 27500

متعة الدوري الأسباني اليوم على بي ان سبورت