أحدث تردد قناة MBC3 الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات – جدول برامج وافلام  mbc3 ...

تردد قناة mbc3، تُعتبر قنوات إم بي سي mbc من أضخم القنوات والشبكات على الساحة الإعلامية الآن، وهي من القنوات المفضلة لدى العديد من الجماهير في الوطن العربي وأنحاء العالم أيضًا. فهي تجذب الكبار والصغار، واستطاعت أن تكون مجموعة من أروع القنوات؛ كقناة mbc action، وإم بي سي مصر، وإم بي سي مصر تو، وقناة mbc3.

قناة mbc3

قناة mbc2 تعرض لكم العديد من أروع أفلام وحلقات الكرتون للأطفال، وكذلك العديد من البرامج التي تعتبر من البرامج المفضلة لدى الأطفال الصغار، بل أيضًا والكبار. فمن أهم البرامج التي تعرض عبر القناة: برنامج عيش سفاري يعمل على تعزيز الشجاعة عند الأطفال، ويعزز روح المغامرة والمنافسة أيضًا لديهم، كما أن البرنامج يقوم بتعليم الأطفال العديد من الأشياء وأهمها كيفية الاعتماد على أنفسهم، وكيف يتعاونون مع الآخرين بكل حب لروح الجماعة.

أهم برامج وأفلام قناة mbc3

كما أن القناة تهدف إلى تقديم العديد من العروض التي يعشقها الأطفال، ويتحدثون عنها ويبحثون عن مشاهدتها في أوقات عديدة مثل مغامرات دورا الشقية، أما مغامرات دورا الشيقة، فيمكنكم الآن متابعتها عبر قناة إم بي سي ثري في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت السعودية، أما تشارلي والعودة إلى المدرسة يمكنكم متابعته في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية.

كما أن القناة تسعى إلى بث العديد من أهم البرامج المميزة والتي تجذب فئة كبيرة من الأطفال والكبار وأهمها إذاعة الكرتون المحبوب والمفضل لدى جميع الأطفال سبونج بوب سكوير بانتس يمكنكم متابعته خلال الساعة الثالثة بتوقيت السعودية، وسلاحف النينجا يمكنكم متابعته عبر قناة mbc3 في الساعة الرابعة والنصف مساءً.

تردد قنوات mbc3

ونتابع معكم قناة إم بي سي ثري الآن عن طريق القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة mbc3: 11470 معامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكن أيضًا مشاهدة عدد من أفلام الأنمي إلى جانب عدد من أفلام الكرتون التي يفضلها الأطفال وبرامج الأطفال بأنواعها من خلال القمر الصناعي عرب سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة mbc3: 11270 ومعامل الترميز 27500، ومعامل الخطأ 5/6.

من خلال موقعنا يمكن الاطلاع على:

جدول برامج وافلام mbc3 اليوم – من هنا