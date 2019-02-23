“الآن”أحدث تردد قناة الراي الكويتية الجديد Al Rai TV 2019 بعد التعديل- جدول بث برامج...

تردد قناة الراي الكويتية Al Rai TV ، أصبحت لدى قناة الراي الكويتية جماهيرية كبيرة وشعبية كبيرة لدى العديد من الفئات العمرية من المشاهدين، فاستطاعت القناة خلال فترة وجيزة أن تنال إعجاب العديد من المشاهدين، والسبب في ذلك يرجع إلى مصداقية القناة التي تتمتع بها، وليس هذا فقط وإنما تنوع برامجها ما بين البرامج الإخبارية والبرامج الإخبارية وغيرها من البرامج المفيدة لدى المشاهد جعلها تأخذ وضعها بين القنوات الأخرى.

قناة الراي الكويتية 2019

وقد تمكنت قناة الري الكويتية أن تكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة حيث أنها قد تصل إلى جميع الأقطار وجميع الدول في الوطن العربي وليس في الخليج العربي فقط، فاستطاع إن تنتشر في الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم أيضًا، ووصلت إلينا أيضًا في مصر، وأصبح العديد من مشاهدي التلفاز يبحثون عن التردد الخاص بها باستمرار لمتابعة أجمل وأجدد البرامج الترفيهية وغيرها من البرامج المنوعة والمميزة التي حرصت القناة أن تكون برامج تجمع بين الترفيه والتعليم ولذلك لجميع مشاهديها في كل مكان من المحيط إلى الخليج.

والجدير بالذكر أن قناة الراي الكويتية لا تقوم بعرض البرامج التي تخص اتجاهًا واحدًا أو يُناسب فئة عمرية محددة، بل قد تمكنت القناة من أن تقوم بمخاطبة المراهق، والصغار والكبار ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولم تنسى أيضًا الأطفال، فهي تقدم العديد من البرامج الخاصة بالأطفال، وحلقات عديدة من الكارتون المحبب لدى الأطفال في الوطن العربي كافة، فهي تختار ما تقدمه بعناية شديدة حتى يلقى قبول عند جماهيرها. تردد قناة الراي الكويتية Alrai TV

تردد قناة الراي الكويتية Alrai TV 2019

ولكن مستخدمي القمر الصناعي نايل سات يمكنهم متابعة القناة دون أية أعطال سواء أكان التشويش أو التقطيع المستمر، وسنقوم بعرض التردد الخاص بالقناة والتي تعمل على مدار اليوم دون توقف، وتعرض العديد من البرامج المنوعة.

فالقناة من القنوات التي تهتم أن تكون دائمًا في مقدمة الأحداث وتواكب جميع التطورات من حولها وذلك في كافة المجالات الجديدة ويتم ذلك عن طريق استخدام أساليب حديثة في البث، بالإضافة إلى تطوير البرامج.

ونحيط المشاهدين علمًا بأن تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات متوقف في الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى التقنيات وذلك بناءً على تصريحات إدارة القناة، وأكدت إدارة القناة أنه في القريب العاجل سيتم بث القناة عبر القمر الصناعي عرب سات لمن يستخدمون هذا القمر ويرغبون في مشاهدة قناة الراي الكويتية الفضائية في عدد كبير من الدول.

تردد قناة الراي الكويتية Alrai TV على القمر الصناعي نايل سات 2019

يمكنكم الآن متابعة أهم البرامج والمسلسلات المنوعة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على قناة الراي الكويتية من خلال الترددات التالية:

التردد الاستقطاب FEC معدل الترميز المدار نايل سات 11678 (v) عمودي 3/4 27500 7.0°W

واليكم تردد قناة الراى الكويتية على المدار الفضائي لنايل سات (E8WB EAST)

قناة الراي تبث الآن من خلال صيغة الـ ( MEPG 2 ) والتى يمكن استقبال ترددها على الريسيفر بكل سهولة وتنويه مهم بالنسبة لعدم وصول الاشارة كامله او ضعف فى الاشارة فيمكن تحريك الطبق الى اليمن حتى يتم تقوية الاشارة كمان ان الدول المستقبلة لهذه الاشارة هى ما يأتى:- دول المشرق العربى ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – دول الخليج – بلاد الشام ).

على المدار الفضائي لنايل سات (E8WB EAST)

الوجهة :

التردد : 11678 MHZ

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عامودي

معامل تصحيح الخطأ : تلقائي أو 3/4

كما يمكن مشاهدة البث الحي لقنوات الراي الفضائية من هنا. تردد-قناة-الراى-الجديد-على-قمر-النايل-سات

على المدار الفضائي لنايل سات (E8WB EAST)

الوجهة :

التردد : 11678 MHZ

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عامودي

معامل تصحيح الخطأ : تلقائي أو 3/4

تحديث تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV علي النايل سات 2018

يمكنكم مشاهدة القناة من خلال القمر الصناعي العربي نايل سات ولمشاهدة حية بث مباشر بدون تقطيع أدخل التردد التالي:

تردد الرأي 2018

كما يمكنكم متابعة القناة من خلال التردد التالي على المدار الآتي:

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11678 (v) 27500 – 3/4

جدول بث برامج ومسلسلات اليوم على الراي الكويتيه

كما يسعدنا تلقي اى شكوى بخصوص تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV في حاله عدم استقبال هذه التردد لكى نقف على حل لها ويستفيد باقى المشاهدين ، وذلك عبر التعليقات في موقعنا موقع دليل مصر على مدار الساعة، في انتظاركم.