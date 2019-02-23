“الآن” أحدث تردد قناة سبيس تون Space Toon 2019 العربية على النايل سات …شاهد افلام...

تردد قناة سبيس تون Space Toon 2019 العربية، قناة سبيس تون العربية من أبرز وأهم قنوات الأطفال فى الوطن العربى بل فى الشرق الأوسط بأكمله، فهى تعتبر من أقدم قنوات الأطفال المتخصصة عبر الفضائيات، فهي تعتبر من أهم القنوات المتخصصة فى مخاطبة عالم الأطفال، وتقدم العديد من البرامج الخاصة بالأطفال الشيقة والممتعة للغاية.

وتعتبر القناة من أهم القنوات المتخصصة في عرض برامج الأطفال وبالتحديد في الوطن العربي، وذلك يرجع إلى أن القناة تجمع بين تقديم الفائدة العلمية للأطفال إلى جانب المتعة من خلال ما تقدمة من مضمون إعلامى جيد يعبر عن واقع الطفل العربى ويخاطب أحلامه ويعبر عن حياتة، فتسعى قناة سبيس تون دائمًا لتقديم كل جديد فى عالم الأطفال وتجدد بإستمرار من محتواها لتظل فى صداره القنوات المتخصصة فى عالم الأطفال وتقديم العديد من البرامج التي تناسبهم ويفضلونها.

وتعمل قناة سبيس ستون وفق بعض الأهداف الثابتة والتي تطلقها بمنظور تربوي، فهي تتمسك دائمًا بعرض محتوى يناسب الإعلام العربي والمعايير المهنية الدولية، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من البرامج الخاصة بالأطفال، والتى تتلائم مع كافة الأعمار السنية المختلفة، وتقدم كل ما يجذب الأطفال ويساهم فى توجيه طاقتهم نحو التعليم والابتكار، وتعمل على إثارة خيال الأطفال ومساعدتهم فى التواصل مع الآخرين، وتقوم القناة ببث العديد من الأغاني الهادفة والتي تحس الأطفال على اتباع السلوك القويم في جميع أفعالهم اليومية.

كما أن قناة سبيس تون لها عدد كبير من المميزات وبالأخص لأنها تنقسم إلى قناتين، الأولى هي: قناة سبيس تون ناطقة باللغة العربية وتبث محتواها باللغة العربية، والثانية هي: قناة سبيس تون ناطقة باللغة الإنجليزية وتبث محتواها باللغة الإنجليزية، وتجتهد قناة سبيس تون إلى تنمية شخصية الأطفال وزيادة وعيهم، وذلك عن طريق عدد من البرامج المقدمة عبر شاشتها والتى لها دور كبير في نمو الطفل السريع من الجانب العقلى والبدنى، فهدفها الدائم هو أن تجعل الطفل العربي لديه ثقافة ووعي كبير حتى يستطيع التعبير عن رأيه، منذ الصغر وحتى يكبر، فعندما يتعود الطفل منذ السنين الأولى كيف يعبر عن رأيه بحريه، يشب على هذا النمط من الحرية في التعبير والتلقائية في التحدث مع الأفراد الآخرين.

أهداف قناة سبيس تون 2019

برامج وافلام قناة سبيس تون Spacetoon 2019

هذا بالإضافة إلى أن قناة سبيس تون تقدم مجموعة هامة من المسلسلات و أفلام كرتونية مميزة مدبلجة بالغة العربية و التى يحرص الأطفال على مشاهدتها عبر شاشتها، لذا تسعى الأسرة العربية على توفيرها لصغارها للأستمتاع والأستفادة بكل ما تقدمة من برامج أو أفلام كرتون ذو محتوي قيم ولا يخل بالأداب العامة، بل إنها تحرص على تقديم السلوكيات الجيدة من خلال برامجها وأفلامها.

وإليكم قائمة لأهم البرامج التي تعرضها قناة سبيس تون، ويتابعها عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط:

الصياد الجرئ / 2.

الصغيرات المدهشات ج2.

Cocotama.

أحلام تيمي.

أبطال الكرة ج4.

Sonic Boom s2.

Masha & The Bear / 24.

Monte Cristo.

فهذه مجموعة من أهم البرامج وأفلام وحلقات الكارتون التي يتابعها الأطفال منذ فترة كبيرة، وأصبح عليها الإقبال كبير بفضل هذه الحلقات، وليس فئة الأطفال فقط بل إن عدد كبير من الكبار يحبون هذه الأفلام وينتظرون موعدها. تردد قناة سبيس تون Space Toon 2018

تردد قناة سبيس تون 2019 الجديد على النايل سات

يمكنكم متابعة أحدث أفلام الأنمي والكارتون من خلال قناة سبيس تون على الترد التالي من خلال القمر الصناعي نايل سات

تردد 11785 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودى.

ولمزيد من المعلومات فيما يخص أجدد برامج ومسلسلات القناة زوروا موقع قناة سبيس تون على الانترنت من هنا

والتي تقدم جميع المعلومات التي تتعلق بأجدد البرامج وأهمها على شاشة القناة لجميع الأطفال، بالإضافة إلى آخر أخبار القناة وكل ما يتعلق بها سواء تحديث في البرامج أو في التردد وكافة ما يتعلق بها.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد بخصوص تردد قناة سبيس تون، ونرحب باستقبال رسائلكم من خلال التعليقات لأجدد ترددات القناة وضبط أجهزة الاستقبال، تابعونا.