جاء تردد قناة بيتي على النايل سات الجديد ليهتم به كل نساء المنطقة العربية، وذلك لأمور كثيرة،وأولها جودة البرامج بها والتي تقدم لكل نساء العالم العربي أشهى المأكولات والحلويات اللذيذة العربية والغربية، وأيضًا أفضل الوجبات الصحية للأطفال لضمان نمو سليم لهم، كما أيضًا تهتم تلك القناة بجمال ورشاقة ونضارة المرأة العربية من خلال تقديم باقةمن البرامج في هذا التخصص، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الوجبات التي تساعد على إنقاص الوزن والرجيم السليم.

تردد قناة بيتي على النايل سات

هذه الشاشة تحترم المرأة ودورها في المجتمع وتشجيعها بمشاركة الرجل في المهام، كما تقدم تلك الشاشة الكثير من البرامج التي تهتم بصحة المرأة والأطفال من خلال تقديم وجبات تصب إيجابيًا على الصحة، كما هناك الكثير من البرامج التي تهتم بالرياضة والتدريبات الرياضية من أجل رشاقة المرأة والحفاظ على جسدها رشيقًا ومتناسقًا وأكثر جمالًا.

قناة بيتي

تلك القناة تمتلك مجموعة كبيرة من أفضل مقدمي البرامج الخاصة بالمرأة، وأيضًا مخرجين في غاية الاحترافية والتألق الدائم، تلك القناة تتواجد بصفة مستمرة على النايل سات دون دون في انقطاع بثها على الفضائيات، تلك الشاشة نالت الكثير من الإعجاب والاستحسان من مشاهديها، يقدم موقع عرب فور نيوز الآن تردد قناة بيتي على النايل سات الجديد.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 11224 أفقي 5/6 27500