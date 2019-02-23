جاء تردد قناة سميرة على النايل سات ليهتم به المرأة العربية بصفة عامة والمرأة الجزائرية بصفة خاصة، تقدم تلك الشاشة أفضل طرق لعمل أشهى المأكولات والحلويات اللذيذة العربية والغربية، كما تهتم تلك القناة بطريقة بالغة بجمال المرأة ورشاقتها وطرق سليمة للغاية من أجل إنقاص الوزن، لذا تعتبر تلك القناة من أولى قنوات المرأة العربية.

تردد قناة سميرة على النايل سات

يقدم لكم موع عرب فور نيوز تردد قناة سميرة على النايل سات الجديد أدناه، من المشهور تلك القناة أنها تقوم بتغطية شاملة لكل ما يهم المرأة من أكلات عربية وأجنبية بالإضافة إلى الحلويات العربية والغربية، كما أنها تهتم بصناعة الديكور والتفصيل وتزيين الطعام بأفضل النكهات، وذلك من خلال برامج متعددة كثيرة.

قناة سميرة الجديد

ومن برامج قناة سميرة التي تلقي نجاح كبير، برنامج فن وإبداع، برنامج كل يوم طبخة، برنامج ألو صحتي، برنامج قهوة العصر، برنامج مايسترو الطبخ، كما يقدم تلك القناة مجموعة من أفضل مقدمي البرامج في الوطن العربي، أما عن تردد قناة سميرة الجديد على النايل سات الجديد، فجاء على النحو التالي.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 12360 رأسي 5/6 27500