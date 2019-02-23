جاء تردد قناة الشاشة فود على النايل سات ليهتم به كل نساء المنطقة العربية،وذلك بسبب جودة البرامج والتي دائمًا تقدم لكل نساء العالم العربي أفضل المأكولات والحلويات العربية والغربية اللذيذة، وأيضًا أفضل الوجبات الصحية للأطفال التي تساعد بريقة مباشرة على نمو صحي سليم، كما أيضًا تهتم تلك القناة بجمال ورشاقة المرأة العربية من خلال تقديم باقة كبيرة من البرامج في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الوجبات التي تساعد المرأة على إنقاص الوزن.

تردد قناة الشاشة فود على النايل سات

تلك الشاشة تعتبرها المرأة دليل لها في كثير من الأمور وخاصةً الجانب الجمالي والرشاقة والأناقة والموضة، حيث تقوم بتقديم الكثير من البرامج في تلك الأمر، وهذا ما جعل تلك القناة تتألق في سماء قنوات المطبخ والمرأة، فضلاً عن ذلك لبرامجها الكثير في التغذية السليمة وكيف بناء الطفل من الجانب الغذائي بطريقة صحية وسليمة للغاية.

قناة الشاشة فود

هذه القناة تعمل على مدار النهار والليل وعلى مدار 24 ساعة ولا تتوقف أبدًا من إنتاجها الكثير من البرامج التي تبحث عنها كل نساء العرب، كما تستخدم تل القناة كافة إمكانيات التكنولوجيا الحديثة من أجل تربعها على عرش قنوات المطبخ، وأما تردد قناة الشاشة فود على النايل سات، فجاء على النحو التالي.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 11526 أفقي 5/6 27500