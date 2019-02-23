جاء تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد على النايل سات والعرب سات لتتربع على عرش ترددات قنوات الطبخ والمطبخ، وذلك وجود أكثر من سبب، ولعل أهم وأبرز تلك الأسباب وجود الشيف الشربيني كمقدم لبرنامج (الشيف) على تلك الشاشة، ومن خلال هذا البرنامج، يعي الكثير طرق جديدة في تقديم أشهى المأكولات والحلويات الشرقية والغربية لجميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار.

تردد قناة سي بي سي سفرة CBC Sofra

ومن أفضل البرامج التي تعرضها تلك القناة، برنامج الشيف مع الشيف الشربيني، وبرنامج (على قد الإيد)، وبرنامج (أميرة في المطبخ)، لا تهتم تلك القناة فقط بإعداد أفضل الواجبات، بل أيضًا تهتم بالمرأة بصفة عامة، حيث تقدم الكثير من االبرامج التي تهتم بجمال المرأة ورشاقتها، لذا صح القول بأن تلك القناة هي دليل كل نساء العرب، وقد أثبتت بعض التقاير أن هذه القناة تحصل على أعلى نسب المشاهدة في كثير من الأوقات.

تردد قناة CBC Sofra

كما لابد أن نشير إلى أمر هام، وهو أن تلك الشاشة دائمًا تستخدم كافة إمكانيات التكنولوجيا المتقدمة في مجال البث، وهذا واضح جدًا في طريقة عرضها لبرامجها المتنوعة، كما أن تلك القناة تتواجد بصفة دائمة على الفضائيات دون انقطاع في بث إشارتها إلى جميع دول العالم، أما عن تردد قناة سي بي سي سفرة CBC Sofra الجديد على النايل سات والعرب سات، فجاء على النحو التالي.تردد قناة سي بي سي سفرة CBC Sofra الجديد على النايل سات والعرب سات

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 11488 أفقي 5/6 27500 العرب سات 11390 أفقي 3/4 27500

أما عن موعد برنامج الشيف الذي يقدمه الشيف الشربيني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوميصا من السبت إلى الخميس، وتتم إعادة الحلقة في تمام 11 مساءً بتوقيت مصر.