جاء تردد قناة فود نتورك على النايل سات وهوت بيرد ليهتم به كل نساء العالم العربي، وذلك بسبب جودة البرامج بها والتي تقدم لكل نساء العالم العربي أشهى المؤكولات والحلويات اللذيذة، وأيضًا أفضل الوجبات الصحية للأطفال، كما أيضًا تهتم تلك القناة بجمال ورشاقة المرأة العربية من خلال تقديم الكثير من البرامج في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الوجبات التي تساعد على إنقاص الوزن.

تردد قناة فود نتورك على النايل سات وهوت بيرد

تلك القناة تتواجد باستمرار على الفضائيات دون انقطاع في بث إشارتها للعالم، ودائمًا تقدم كل ما هو جديد الخاص بالمرأة العربية، كما تقوم تلك القناة بتقديم العديد من البرامج الخاصة بالتغذية السليمة للأسرة والأطفال، لذا فقد نالت قسطاً كبيرًا من الاستحسان والرضا من قبل جميع مشاهديها.

قناة فود نتورك

تستخدم تلك القناة جميع أدوات التكنولوجيا الفريدة في تقديم برامجعها لذا أصبحت تلك الشاشة من أهم الشاشات بالنسبة للمرأة العربية، ومن الجانب الآخر، تملك تلك القناة مجموعة كبيرة من مقدمي البرامج ومخرجين على طراز عالي من الثقافة الفنية والاحترافية، أما عن تردد قناة فود نتورك على النايل سات وهوت بيرد، فجاء على النحو التالي.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 12073 أفقي 2/3 3000 هوت بيرد 11449 أفقي 3/4 27500