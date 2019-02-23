“ضبط مباشر” تردد قناة نايل سبورت 2019 “Nile Sport” الناقلة لمباراة الأهلي...

تردد قناة نايل سبورت أصبح واحد من اهم ترددات القنوات الرياضية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد عدد من التطويرات التي يتم العمل عليها من اجل الخروج بمستوي يرضي جميع عشاق الرياضة المصرية والعربية في كل مكان، وقد أعلنت إدارة القناة في وقت سابق عن أقتراب إطلاق تردد قناة نايل سبورت HD ليكون إضافة قوية لباقة قنوات النيل.
تردد قناة نايل سبورت 2019
تعد قناة النيل الرياضية على النايل سات من أهم القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري والكأس، كما تقوم القناة بتقديم تغطية مميزة لعدد من الأحداث الرياضية الهامة، والتي يبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة، وهو الأمر الذي جعل القناة تصبح أحد أهم ترددات القنوات الرياضية على النايل سات لما تقدمه من برامج رياضية شيقة.
ضبط تردد قناة النيل الرياضية Nile Sport
|التردد
|11842
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|نايل سات
موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
يحرص الكثير من الجماهير على متابعة مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد الموافق 24-2-2019 عبر تردد قناة نايل سبورت، حيث سيخوض الأهلي مباراته أمام الجونة في الجولة ال24 من الدوري المصري في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.