“أستقبال” تردد قناة اون سبورت 2019 ON Sport SD الناقلة لمباراة الأهلي والجونة يوم الأحد...

نتعرف من خلال المقال على تردد قناة اون سبورت ON Sport HD الأولي والثانية، وهي أحد أهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، حيث زادت شعبية قناة اون سبورت في مصر والوطن العربي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال عدد كبير من المباريات الحصرية التي تنقل عبر القناة، والتي تنال إعجاب جميع عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان.

ويذكر أن قناة اون سبورت قد حصلت على حقوق نقل جميع مباريات الدوري المصري وكأس مصر، وكذلك بعض مباريات الفريق المصرية في البطولات الإفريقية، كما قامت القناة بضم عدد كبير من نجوم الإعلام والتحليل الرياضي في مصر لتكون القناة واحدة من القنوات الرائدة في المجال الرياضي.

تردد قناة اون سبورت 2019

يتم بث تردد اون سبورت من خلال صيغتين، وهما الجودة العادية SD، وعالي الجودة HD، حتى يتمكن الجميع من ضبط تردد قناة ON Sport عبر جميع أجهزة الاستقبال المختلفة.

القناة ON Sport HD التردد 10853 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون سبورت 2

أطلقت مجموعة قنوات أون قناة رياضية جديدة على النايل سات، وذلك لتكون ضمن باقة القنوات الرياضية الأهم على القمر الصناعي نايل سات، وتقوم قناة أون سبورت الثانية بنقل عدد من المباريات بجانب القناة الأولي، ويمكنكم استقبال القناة عبر التردد الخاص بقناة أون سبورت الأولي، حيث يتم بث قناة اون سبورت الأولي والثانية عبر نفس التردد، وهو 10853.

مباراة الأهلي والجونة

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والجونة يوم الأربعاء الموافق 24-2-2019 في الأسبوع 24 من الدوري المصري في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة منقولة عبر تردد اون سبورت الرياضية.