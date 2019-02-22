ضبط أشارة تردد قناة أون سبورت 2019 ON Sport HD الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

تردد أون سبورت، ننشر لكم من خلال المقال تردد قناة أون سبورت الرياضية المفتوحة على النايل سات، والناقلة لمباريات الدوري المصري الموسم الحالي مجاناً عبر قناتها، حيث أصبحت قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية على الساحة العربية، وقد نجح ON Sport في جذب الكثير من عشاق الرياضة، وكرة القدم بصفة خاصة من خلال الكثير من البرامج والأحداث الرياضية الهامة على مدار 24 ساعة.

تردد قناة أون سبورت 2019

أصبح تردد قناة اون سبورت الجديد على النايل سات “ON Sport HD” من أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وقد حصلت اون سبورت على حقوق نقل مباريات الدوري المصري وكأس مصر من خلال تغطية متميزة لكافة المباريات، حيث تقوم ON Sport HD بعمل تغطية لكافة المباريات، وهو الأمر الذي ينال إعجاب الجميع.

تردد أون سبورت المفتوحة

تعمل قناة اون سبورت في نقل كافة الأحداث الرياضية الكبري في مصر والعالم، وكذلك نقل عدد من مباريات الفرق والمنتخبات العربية عبر قنواتها بشكل مميز، ويتم بث تردد قناة أون سبورت من خلال صيغة HD&SD لضمان ضبط تردد قناة ON Sport من خلال جميع أجهزة الاستقبال.

Advertisements

وتضمن مجموعة قنوات أون سبورت مجموعة مميزة من ألمع نجوم الرياضة المصرية في كافة المجالات لتغطية الأحداث الرياضية بشكل مميز، حيث يضم فريق عمل القناة كلا من: الكابتن أحمد شوبير وسيف زاهر وكريم خطاب، وغيرهم من النجوم المحببة لجميع عشاق الرياضة المصرية والعربية.

تردد قناة نايل سبورت 2019

تردد قناة أون سبورت المفتوحة

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 H 27500 4/3

موعد مباراة الأهلي والجونة

ON Sport Frequency

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 في إطار الأسبوع 24 للدوري في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ، ويمكنكم متابعة المباراة من خلال قناة اون سبورت مباشرة.