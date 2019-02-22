تردد قناة المحور على النايل سات وموعد برنامج نادي الزمالك وأهم الأخبار الرياضية

جاء تردد قناة المحور على النايل سات ليهتم به الكثير من أبناء ومحبي نادي الزمالك بصفة خاصة ومحبي الرياضة بصفة عامة، حيث تقدم تلك القناة برنامج نادي الزمالك يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً حتى الثانية صباحًا ماعدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، هذا البرنامج يقدم كافة تفاصيل فريق كرة القدم للنادي من أخبار وآخر المستجدات من تعاقدات جديدة وكافة الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم.

تردد قناة المحور على النايل سات

كما طالب رئيس نادي الزمالك الجهاز الفني لفريق كرة القدم بعدم الظهور لاعبي الفريق في القنوات الأخرى إلا وقد يتعرضوا إلى عقوبة كبيرة، برنامج نادي الزمالك سيكون ظل الفريق الأول في تدريباته وسفرياته داخل وخارج البلاد، كما سيلزم الفريق في كافة معسكرات فريق كرة القدم، بالإضافة إلى عرض كافة الصفقات الجديدة للنادي بطافة تفاصيل إبرام تلك العقود.

قناة المحور

أما عن قناة المحور، فهي من القنوات التي تقدم الكثير من البرامج المتنوعة في الرياضة والأخبار السياسية والفنية، تهتم أيضًا تلك القناة بدور الشباب في صناعة التقدم للبلاد، كما أنها تهتم بدور المرأة في المجتمع بالإضافة إلى الكثير من البرامج الخاصة بالأطفال، فضلًا عن اهتمامها بنبض الشارع المصري في كافة مجالات الحياة، أما عن تردد تردد قناة المحور على النايل سات.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 11823 رأسي 5/6 27500

علما بأن تلك القناة تقدم الكثير من البرامج الخاصة بالصحة والنمو السليم للجسم، كما أنها تهتم بتقديم نشرات الأخبار المحلية والعالمية، كما تقدم تلك القناة مجموعة من برامج الطهي والمطبخ لتقديم أفضل الأكلات العربية والعالمية وأشهى الحلويات الغربية.