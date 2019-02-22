جاء تردد قناة فور شباب 4shbab على النايل سات ليبحث عنه الكثيرون من جميع أنحاء العالم العربي وخاصةً محبي الدراما التركية، حيث تقدم تلك الشاشة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، كما أن تلك القناة لها باع كبير في تقديم الكثير من الأعمال الدرامية العربية الناجحة، وأيضًا أنها تعتبر من القنوات التي يهتم بها جميع شباب العالم العربي وذلك لأن اهتمام تلك الشاشة تنصب عليهم بطريقة كبيرة.

تردد قناة فور شباب 4shbab على النايل سات

كما تهدف تلك القناة إلى السعي لحفظ توازن الشباب وإصلاح أحوالهم وبناء مستقبلهم بشتى الطرق، وهذا واضح للغاية في برامج تلك القناة، تتواجد هذهخ القناة دائمًا على الفضائيات ولا تكل أبدًا من إنتاج البرامج المتنوعة في جميع المجالات، لذا فقد نالت تلك القناة الكثير من الاستحسان خلال تلك الفترة بسبب دورها القيادي في توجيه الشباب.

قناة فور شباب 4shbab

تعتبر تلك القناة من القنوات الشبابية والفنية والعربية في آن واحد، وأيضًا ملتزمة بالحدود القيمية والأخلاقية الخاصة بالوطن العربي، والنابعة أيضًا من بئر تراثه الثقافي والديني والأخلاقي والاجتماعي، لا يمكنا القوم أن دورها كبير للغاية في ترسيخ العامل الديني داخل نفوس الشباب من أجل الحفاظ عليهم من الانحراف.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 11316 رأسي 3/4 27500

علمًا بأن تقدم تلك القناة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على شاشتها كل يوم، هذا المسلسل استطاع أن يجذب قطاع كبير من الجمهور العربي من الخليج إلى المحيط.