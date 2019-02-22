جاء تردد قناة أجيال للأطفال على النايل سات والعرب سات وهوت بيرد ليهتم بها جميع أطفال المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط بصفة عامة وأطفال دولة السعودية بصفة خاصة، علمًا بأن كافة برامج تلك القناة تصب في مصلحة جميع الأطفال التي تتراوح أعمارهم من 7 سنوات إلى 15 عام، ومن أهم ما يميز تلك القناة، أفلام الكرتون التي لا تنقطع أبدًا على تلك الشاشة بالإضافة إلى البرامج الكثيرة الأخرى.

تردد قناة أجيال للأطفال على النايل سات والعرب سات وهوت بيرد

انطلق تلك القنوات في عام 2009 على الفضائيات، ولعل من أفضل برامجها، برنامج أصدقاء أجيال، هذا البرنامج يأتي بصورة يومية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، يقدم هذا البرنامج مجموعة كبيرة الفقرات الجميلة القائمة على التوجيه السليم والنصح والمرح للأطفال، ومن البرامج التي يعشقها أيضًا أطفال تلك الشاشة برنامج خيمة أجيال، وبرنامج ويكند، وبرنامج أربح مع رابح..

قناة أجيال

برنامج أربح مع رابح من أهم البرامج على تلك القناة، حيث يعتمد هذا البرنامج على المسابقات وزيادة وعي الطفل، بالإضافة إلى التحديات التي تقام بين فريقين، ومن أهم البرامج التي تقدمها تلك الشاشة برنامج طبختنا جاهزة، يقدم أفضل أنواع من الأكلات الشهية للأططفال التي تساعد على النمو الصحيح، تعمل تلك القناة بكل طاقتها طوال اليوم والليل ولا تتوقف أبدًا من حركة إنتاج البرامج الجديدة، أما عن تردد قناة أجيال للأطفال على النايل سات والعرب سات وهوت بيرد.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 12149 أفقي 3/4 27500 العرب سات 12015 عمودي 3/4 27500 هوت بيرد 12149 أفقي 5/6 27500

تلك القناة يهتم بها الطفل العربي، وقد نالت الكثير من الاستحسان والرضا من كافة الآباء والأمهات داخل الوطن العربي بسبب المحتوى الطيب التي تقدمه تلك الشاشة الرائدة في مجال الأطفال.