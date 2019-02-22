تردد قناة اون سبورت On Sport الناقلة لمباريات الدوري المصري وكأس مصر

جاء تردد قناة أون سبورت On Sport على النايل سات ليجذب العديد من محبي مشاهدة كرة القدم المصرية وجميع الألعاب الأخرى، حيث استطاعت تلك القناة الحصول على بث جميع مباريات الدوري العام المصري ومباريات كأس مصر في رياضة كرة القدم وذلك على الهواء مباشرةً داخل برنامج استديو التحليلي والذي يستضيف ألمع نجوم عالم التحليل الكروي المصري، كما تقدم تلك القناة الكثير من مباريات الأهلي والزمالك في مشاركتهم الإفريقية.

تردد قناة أون سبورت On Sport

تقدم قناة أون سبورت الكثير من البرامج الرياضية في الكثير من الألعاب،كما أن تلك القناة تمتلك مجموعة كبيرة من مقدمي البرامج على أعلى مستوى عالي من الخبرة والكفاءة الإعلامية وعلى رأسهم الكابتن سيف زاهر، حازم إمام، أحمد شوبير، والكثير والكثير من نجوم الإعلام الرياضي في مجال كرة القدم وباقي الألعاب الرياضية الأخرى.

تردد قناة On Sport

تردد قناة أون سبورت

تقدم تلك القناة مجموعة كبيرة من النشرات الرياضية والتي من خلالها تقدم آخر الأخبار عن الصفقات الجديدة الخاصة باللاعبين على الصعيد المحلي والدولي، تلك القناة من أولى القنوات الرياضية التي يعتمد عليها المشاهد المصري المحب لمباريات الدوري المصري وكأس مصر ومباريات الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي والاتحاد، وإليكم الآن تردد تردد قناة أون سبورت On Sport على النايل سات.

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 10853 أفقي 5/6 27500

تلك القناة أثبتت جداراتها على تنافس في نقل مباريات الدوري المصري وكأس مصر بصورة وتقنية متطورة في مجال البث الفضائي، لا شك أن قناة أون سبورت لا غنى عنها تماما للمشاهد المصري والعربي.

مباريات اليوم الخميس 24 يناير

مباراة الأهلي وسموحة الساعة الخامسة مساء

مباراة الزمالك وبيراميدز الساعة الثامنة مساءً