الآن تردد قناة القاهرة والناس “الجديد” على قمر نايل سات فبراير 2019 تردد أفضل القنوات...

تردد قناة القاهرة والناس على النايل سات 2019 وتعتبر قناة القاهرة والناس من أهم القنوات المصرية الفضائية التي ولدت عملاقة منذ لحظة انطلاق بثها، وحظيت القناة بنسبة مشاهدة مرتفعة للغاية، وأصبح لها عشاق ومتابعين بجميع البلدان العربية، وتهتم قناة القاهرة والناس بتقديم محتوى متميز استطاع أن يجتذب جميع الفئات وجميع المراحل العمرية، ومن أهم ما تقدمة القناة علي عرض برامج التوك شو المتميزة، وكذلك تهتم قناة القاهرة والناس بتقديم الجديد من الأعمال الدرامية، كما تقدم العديد من المسلسلات الحصرية التي وجدت صدى واسع لدى المشاهد العربي.

وقناة القاهرة والناس تم إطلاق بثها لأول مرة في شهر رمضان من العام 2012، وقد انطلق البث من خلال شركة تي إن هولدنجز، وتبث قناة القاهرة والناس محتواها المميز من خلال القمر الصناعي المصري النايل سات، كما تقوم القناة بالبث على مدار الساعة دون انقطاع، كما تتميز القناة بأنها قناة مجانية بدون تشفير، وتهتم قناة القاهرة والناس بتقديم البرامج السياسية وكذلك البرامج الترفيهية والاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن قناة القاهرة يمتلكها رجل الأعمال طارق نور، وتعمل القناة على بتطوير نفسها باستمرار حتى تواكب كل جديد، حتى أصبحت حالياً من أهم القنوات الفضائية المصرية، وتعرض القناة محتوى جذاب من برامج المنوعات والدراما التليفزيونية التي ما زالت تتربع على عرش المشاهدة لدى المشاهد العربي.

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تردد قناة القاهرة والناس 2019

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 11765 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W Nilesat 201 11430 (v) 27500 – 3/4 SD مجاني

تردد قناة القاهرة والناس وأهم برامجها

برنامج العباقرة وهو برنامج مسابقات لطلاب المرحلة الثانوية ويهدف البرنامج إلى تطوير العملية التعليمية ويقدمه عصام يوسف.

نشرة الأخبار وهي نشرة إخبارية متميزة تغطي أهم الأحداث الإخبارية اليومية والحالة الأمنية بمصر وأهم الأخبار العالمية والمحلية.

برنامج هشام وعمر وهو برنامج خاص بالمطبخ يقدم أكلة مختلفة من بلد.

برنامج الناس الحلوة وهو برنامج اجتماعي وإنساني من الدرجة الأولى ويحاول تحقيق أحلام المواطنين.

برنامج الأفوكاتو وهو برنامج متخصص في القوانين، والهدف منه تقديم نصائح قانونية للمشاهدين، تقديم أيمن عطا الله.

برنامج الجدعان وبرنامج يلقي الضوء على النماذج الناجحة في المجال الزراعي والصناعي.

برنامج تك توك وهو من أهم البرنامج التي تهتم بأسرار التكنولوجيا، تقديم د.محمد الجندي.

برنامج المصري اليوم وهو برنامج يستعرض المشروعات التي تقام في البلاد.

برنامج الدكتور وهو من أهم البرامج الطبية يستضيف الأطباء في كافة التخصصات،تقديم الدكتور أيمن رشوان.

برنامج نفسنه وهو برنامج فكاهي نسائي.

برنامج المصري أفندي وهو برنامج يختص بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تقديم محمد على خير.