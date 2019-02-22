تردد قناة mbc العراق 2019 عرب سات ونايل سات الناقلة لبرنامج عرب جوت تالنت الموسم السادس – تردد...

من خلال المتابعة المستمرة عبر موقعنا بخصوص تحديث ترددات القنوات 2019 على نايل سات وعرب سات، نزودكم عبر هذا المقال تردد قناة إم بي سي العراق عرب سات ونايل سات 2019 الناقلة لبرنامج عرب جوت تالنت الموسم السادس والذي يُعرض على قناة mbc العراق وقناة إم بي سي مصر يوم السبت من كل أسبوع وهو الموعد المحدد والمعتاد عرض قنوات إم بي سي خلال المواسم الماضية من البرنامج، وتتكون لجنة التحكيم من الفنان الكبير أحمد حلمي والمطربة نجوى كرم وعلي جابر.

قناة mbc العراق عرب سات ونايل سات 2019، انطلقت في اليوم السابع عشر من فبراير/ شباط الجاري وكانت القناة قد أعلنت عن موعد انطلاقها هذا منذ فترة بالإضافة أن قناة إم بي سي العراق كانت تعرض برومو الإعلانات التي سيتم تقديمها وأبرزها كان برنامج عرب جوت تالنت الموسم السادس.

تردد قناة mbc العراق 2019

وقناة MBC العراق هي قناة فضائية تقدم العديد من البرامج والمسلسلات المتنوعة المصرية والعراقية والخليجية بشكل عام للعائلة العراقية بالإضافة إلى باقة غنية ومتنوعة من البرامج والأعمال الترفيهية والكوميدية والفنية المحلية، وتهدق القناة إلى تقديم محتوى ينال إعجاب السادة المشاهدين محلياً وعربياً.تردد قناة MBC العراق 2019

وقبل انطلاق قناة إم بي سي العراق على عرب سات ونايل سات بيومين أقامت أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم العراق وأَعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، وكان ذلك يوم الجمعة الماضي 15 شباط/فبراير 2019.

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تردد قناة mbc العراق 2019 عرب سات ونايل سات

نزودكم الآن بجدول تردد قناة MBC العراق 2019 عرب سات ونايل سات من أجل ضبطة والاستمتاع بمشاهدة البرامج التي تقدمها القناة والمسلسلات أيضاً التي تقوم بعرضها قناة إم بي سي العراق.

تردد قناة mbc العراق 2019 عرب سات

التردد الترميز الدرجة تصحيح الخطأ 12226 أفقي 201 HD 27500 7 غرب 5/6 11938 عمودي 201 SD 27500 7 غرب 5/6

تردد قناة إم بي سي العراق 2019 نايل سات

التردد الترميز الدرجة تصحيح الخطأ MHz 11862 27500 26 شرق 5/6

ومن المقرر أن يكون موعد برنامج عرب جوت تالنت كل يوم سبت من الأسبوع على قناة ام بي سي مصر MBC MASR، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.

ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة إم بي سي العراق عرب سات ونايل سات 2019 برنامج فني غنائي، يستضيف بيه حاتم نخبة من نجوم الغناء العراقي والخليجي والعربي أمام الجمهور في استوديو القناة.