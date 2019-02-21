الآن “تضبيط” تردد قناة دال…2019 مباشر على نايل سات وعرب سات بدر4 |...

◀️ سنقدم لكم اليوم تردد قناة دال من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، حيث أن هناك العديد من المواطنين يبحثون عن تردد القناة وعلى الأخص المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم القناة بعرض العديد من المحتويات الشيقة للجماهير، وعلى رأس البرامج التي تقوم بعرضها القناة برنامج هثمون الذي أصبح حديث الجميع ويبحث الكثير عن القناة خصيصًا من أجل هذا البرنامج، وسوف نوفر لكم أحدث تردد لقناة دال 2019 عبر القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى تردد قناة الأردن الآن.

الآن تردد قناة دال الفضائية HD 2019

تردد قناة دال

هناك الكثير من المشاهدين يبحثون عن تردد قناة دال، لمشاهدة البرامج التي سيتم عرضها من خلال القناة التي أصبحت حديث الساعة لدى الكثير من المواطنين، والجدير بالذكر أن القناة تنتمي إلى قنوات شبكة المجد، وتبث الكثير من البرامج المهمة الشيقة وبالأخص لمواطني المملكة العربية السعودية، ويتم بث القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية سواء من ناحية الصوت أو من ناحية الصورة.

الآن تردد قناة دال من خلال النايل سات

ويمكنكم الآن ضبط جهاز الاستقبال للقناة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات التالية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11137 أفقي 27500

متابعة قناة دال من خلال العرب سات بدر6

ويمكن متابعة القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات عبر ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز 12476 عمودي 27500

نقدم فكرة برنامج همثون 2019

وهو من البرامج المميزة والذي يتوقع له نجاحًا باهرًا في محيط الوطن العربي كافة، حيث أن فكرة البرنامج تعتمد على الوقت، فكل منافس في هذا البرنامج يرغب في الفوز بالمسابقة من خلال البقاء لفترة أطول من منافس، وسيتم خلال العشرة أيام الأولى من عمر البرنامج المنافسة بين 28 منافس، وتأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسة فقط 24 منافسًا، على أن يستمر التحدي بين المنافسين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

بث مباشر قناة دال ومشاهدة برنامج همثون على الهواء مباشر

ويتم متابعة البث المباشر للقناة من خلال موقع اليوتيوب من هنا.

متابعة قناة دال عبر تويتر.

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اليوم الخامس والعشرون من برنامج #همثون 25

بعد انتهاء الأيام العشرة الأولى والتي شهدت خروج 4 متسابقين من هذه الجولة، انتقلنا الى الجولة الثانية وفيها سوف يخرج كل أسبوع مشترك واحد .

برنامج #همّثون : برنامج واقعي حياتي شبابي تنافسي مفتوح يهتم بإبراز إعلاميين فاعلين | عرب سات بدر6 12476V | نايلسات 11137

قناة دال على مواقع التواصل الاجتماعي

قناة دال على الفيس

قناة دال @DalOnAir

قناة دال على اليوتيوب

طريقة ضبط قناة دال

تشاهدون الآن على #قناة_دال عبر برنامج #همثون23 (فقرة إخاء) @Ekhaa_sa ضيفنا : الشيخ د.سعيد بن غليفص القحطاني تقديم : بندر الغرير

يتابع برنامج همّثون عرض حلقاته وهاهو وصل الى اليوم العاشر وقد تم اضافة رابط البث المباشر للبرنامج بالاعلى فتابعونا.