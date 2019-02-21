تردد قناة دعوة 2019 الجديد لعرض مسلسل ارطغرل على النايل سات

نقدم لكم اليوم من وكالة "سوا" الإخبارية، تردد قناة دعوة الجديد على قمر النايل سات، حيث تبث القناة كل يوم خميس مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، ويمكنكم مشاهدة الحلقة ١٣٦ من المسلسل التركي الشهير أرطغرل، من خلالها.

ويمكنكم أيضًا مشاهدة برامج قناة دعوة الحوارية والثقافية المناسبة لجميع أفراد الاسرة العربية، ومنها كوكبة من أهم المسلسلات التاريخية والإسلامية، حيث أنها القناة الأولى التي استطاعت الحصول على حقوق بث أرطغرل في الوطن العربي بعد بث الحلقة على القناة التركية المنتجة للمسلسل.

وتحظى قناة دعوة الفضائية باهتمام شعبي وعربي كبير بعد حصولها على حقوق نشر مسلسل قيامة ارطغرل، كما يمكنكم مشاهدة حلقات الجزء الخامس في كل يوم خميس تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

يشار إلى أن الحلقات تعاد في كل يوم الجمعة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت مصر، الواحدة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، علاوة على العديد من البرامج والمسلسلات الأخرى التي تقدمها القناة

تردد قناة دعوة الفضائية: نايل سات 12687 أفقي