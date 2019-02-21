استقبل الآن تردد قناة فارزيش سبورت Varzish Sport HD التي تذيع الدوريات العالمية ودوري أبطال أوروبا...

من خلال تلك المقالة سوف تتعرف أيها المشاهد على تردد قناة فارزيش سبورت Varzish Sport HD على القمر الصناعي الياه سات التي تقوم بنقل العديد من المباريات الأوروبية على شاشتها ، حيث تقوم القناة بنقل مباريات الدوريات الإنجليزي والإيطالي والأسباني ودوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي ، بالإضافة إلي مباريات المنتخبات سواء كانت في المنافسات والبطولات الجماعية والتصفيات المؤهلة لها أو من خلال المباريات الودية وكأس الأمم الأوروبية المنقولة على شاشتها.

يمكنكم استقبال تردد قناة فارزيش سبورت بإشارة قوية بزاوية 60 سم في دول العراق والأردن وسوريا ولبنان أما في دول شمال أفريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر فيمكن أستقبالها بزاوية أقل من متر، والقناة تابعة لدواة طاجكستان وبالتالي التعليق سيكون بلغة البلد أي سيكون التعليق بالطاجاكيستاني، وتقوم القناة بإختيار المباريات بعناية لجميع الدوريات ، أي أنها تختار واحده من مجموعه من أهم وأقوي المباريات إذا كان العرض في وقت واحد للمباريات .

تردد قناة فارزيش سبورت

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ Yahsat52.5°E 11938 H أفقي 27500 5/6 Yahsat52.5°E 11843 V رأسي 30000 5/6

كما هو موضح بالجدول الأعلى يوجد هناك ترددين لقناة فارزيش سبورت Varzish Sport HD التردد الأول على القمر ياه سات هو التردد القديم و ومازال يتم أستقبال القناة عليه في جمهورية مصر العربية ودول عرب أسيا بجودة عالية وبصورة واضحة ، وبالنسبة للتردد الثاني فهو ذو الإشارة الأقوي لدول شمال أفريقيا مثل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب .