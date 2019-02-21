الآن تردد قناة اليرموك | الأم هايماه والوقوع في الأسر إعلان ارطغرل الحلقة 137 “ملحمة”...

إعلان ارطغرل 136 ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 مترجم وتعرف على بطولة عثمان بن ارطغرل على تردد قناة اليرموك على النايل سات Yarmouk TV والتي شهدت معدلات مشاهدة مرتفعة بعد بداية عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 122، وسنتابع معكم من خلال تردد قناة اليرموك على النايل سات كامل أحداث المسلسل التركي التاريخي الدرامي قيامة ارطغرل في جزئه الخامس، كما سيتم تحميل الحلقة 136من الجزء الخامس مترجم على هذا التقرير فور عرضها، وبعودة عرض مسلسل ارطغرل والذي انتظر عشاقة بشغف بالغ مشاهدة أحداث المسلسل، وتتميز قناة اليرموك الفضائية الأردنية على القمر نايل سات ببث مسلسل ارطغرل مصحوب بترجمة باللغة العربية، حيث يتم نقل المسلسل باللغة التركية المصحوبة بترجمة عربية.

أما عن قناة اليرموك الفضائية فهي قناة أردنية، وهي من القنوات التي يمكن مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم على النايل سات وأصبحت محل بحث متعاظم مع عودة إذاعة مسلسل ارطغرل عليها من جديد، كما تتميز القناة بمحتوى رائع من خلال عرض مسلسلات عديدة تشهد إقبال منقطع النظير، هذا غير ما تقدمة من برامج متميزة وجدن صدى رائع لدى المشاهد العربي في عموم البلدان العربية.

إعلان ارطغرل 136 شاهد

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس فيديو الحلقة 136 اضغط لمشاهدة الحلقة

متابعينا الكرام كونوا معنا من خلال قناة اليرموك الفضائية على النايل سات أسبوعيا كل يوم خميس مع الجزء الخامس من مسلسل #قيامة_أرطغرل و أحداث مثيرة جديدة ويتم عرض المسلسل في الأوقات التالية : تردد قناة اليرموك الفضائية وموعد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج ومترجم للعربية

يبث الخميس عند الساعة 20:00

يعاد الجمعة عند الساعة 13:00

البث بتوقيت الأردن و القاهرة

تردد قناة اليرموك على النايل سات هو 11678 عمودي و الترميز 27500

ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية قد انطلق بثه قناة اليرموك الفضائية في العام 2012 ، واستطاعت القناة في فترة وجيزة أن تجذب الكثير من مشاهديها من مختلف الأقطار العربية، ويتضمن محتوى القناة العديد من الأعمال الدرامية والبرامج التي وجدت صدى وقبول لدى المشاهد العربي، حيث يتابعها جميع الفئات على اختلاف فائتهم العمرية، وتعمل قناة اليرموك على أن تكون قناة الأسرة العربية، وتلتزم القناة بالمبادئ والقيم العربية. مسلسل ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس

تردد قناة اليرموك الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

برامج قناة اليرموك

قناة اليرموك تقدم باقة متنوعة من البرامج السياسة والاقتصادية الثقافية الترفيهية، كما تعمل على توفير المتابعة الإخبارية لرصد نبض الشارع الأردني والعربي، كما تفتح قناة اليرموك ملف القضايا الساخنة على الساحة الأردنية العربية، ومن أهم برامج قناة اليرموك التي يتابعها الكثيرون:

برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات

برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل

برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد

برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها

برنامج بيتكم عامر

برنامج أرض الصوان

رابط قناة اليرموك الأردنية على الفيس بوك

مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني على تردد قناة اليرموك الفضائية

متابعي موقعنا الكرام يمكنكم أيضا من خلال تردد قناة اليرموك على النايل سات متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني الجزء الثالث يأتيكم في الأوقات التالية تردد قناة اليرموك الفضائية مسلسل عبد الحميد الثاني

السبت عند الساعة 21:00

يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

Advertisements

موعد مشاهدة مسلسل الفدائي على تردد قناة اليرموك الفضائية

كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل الفدائي و|أحداثه المثيرة عبر قناة اليرموك الفضائية على النايل سات في الأوقات التالية: عند الساعة 20:00 تردد قناة اليرموك على النايل سات مسلسل الفدائي

مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك

كما يمنكم متابعة البرنامج الشهير أستوديو اليرموك والذي يقدمه الإعلامي اللامع ينال فريحات تردد قناة اليرموك على النايل سات برنامج استوديو اليرموك ينال فريحات

قد يهمك التعرف على:

الآن تردد قناة دعوة على قمر نايل سات إعلان ارطغرل 136 عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136مترجم .. عثمان ابن ارطغرل وتعرف على أسرار التفاحة الحمراء

الآن هنا موقع النور ارطغرل 136 أونلاين | مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس مترجم .. عثمان ابن ارطغرل .. هنا إعلان ارطغرل 136 على تردد قناة دعوة .. رابط موقع النور .. الوقوع في الفخ

استمتع مع إثارة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم الحلقة 136 .. الآن تابع إعلان ارطغرل 136 عبر قناة دعوة مترجم

عرض “الملحمة التركية” أحداث مثيرة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 .. إعلان ارطغرل 136 الآن قمة التشويق والإثارة

شاهد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 مترجم .. “أسرار وخفايا” عثمان ابن ارطغرل .. إعلان ارطغرل 136 الجزء الخامس على قناة TRT التركية .. القلادة المفقودة

كما نعد متابعي موقعنا الكرام بتقديم كل جديد، كما نسعد بمشاركتكم من خلال التعليق على هذا التقرير، ونسعد باستفساراتكم عن أي تردد تريدون الحصول علية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.