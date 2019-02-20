أحدث تردد قناة دعوة الفضائية – استقبل تردد قناة دعوة الجديد 2019 على النايل سات وتمتع بمتابعة...

تردد قناة دعوة الفضائية أصبح يشغل عشاق الدراما التركية في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تعرض قناة دعوة الفضائية مساء كل خميس، المسلسل التركي قيامة أرطغرل مترجماً إلى العربية، هذا المسلسل الذي ذاع صيته في العالم العربي، وهو مسلسل تاريخي تقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويتناول مسلسل أرطغرل الدوافع التي أدت إلى تأسيس الدولة العثمانية.

وقد ازداد البحث في الشهور الأخيرة عن تردد قناة دعوة الفضائية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المشاهدة للمسلسل التركي أرطغرل، ولهذا فقد حرصنا أعزائنا القراء في هذا المقال، على تقديم كل ما يهمكم معرفته عن تردد قناة دعوة بالإضافة إلى تردد القنوات الأخرى التي تعرض مسلسل أرطغرل فتابعونا.

نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بقناة دعوة من خلال معرفة الترددات الخاصة بها من خلال الجدول الموضح بالأسفل، والتمتع بمتابعة المسلسل التركي الأشهر حالياً قيامة أرطغرل صاحب أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، وتعد قناة دعوة وسطية إسلامية تدعو للوسطية ونبذ الإرهاب والعنف، وقد ذاع صيتها وأصبحت من أعلى القنوات مشاهدة في الآونة الأخيرة بسبب حصولها على حقوق البث الخاصة بالمسلسل التركي قيامة أرطغرل، وغيرها من المسلسلات الأخرى التي نالت إعجاب الكثيرين.

تردد قناة دعوة

قناة دعوة هي قناة إٍسلامية وسطية، تدعو إلى الوسطية ونبذ العنف والإرهاب وقد ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، بعد حصولها على حق البث للمسلسل التركي قيامة أرطغرل، وهو المسلسل التركي الأِشهر في العالم العربي الآن، ويذكر أن قناة دعوة هي ثاني قناة تحصل على حق بث وعرض مسلسل أرطغرل بعد قناة اليرموك، وتقدم قناة دعوة الفضائية الكثير من البرامج الدينية التي تهدف إلى بث تعاليم الإسلام السمحة ونشر الحب والتسامح مثل برنامج كنوز إسلامية وبرنامج ومضة.

تردد قناة دعوة 2019

نظراً لما تشغله القناة من أهمية كبيرة لدى قرائنا الأعزاء فسوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة دعوة الفضائية عبر النايل سات ، حيث يمكنكم الإٍستمتاع بمشاهدة أحلى البرامج الدينية والمسلسلات الدينية التاريخية دون تشويش أو تقطيع، بعد ضبط أجهزتكم على التردد التالي:-

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح الإستقطاب قناة دعوة نايل سات 10727 27500 3/4 أفقي قناة دعوة (جديد) نايل سات 12687 27500 3/4 أفقي

تردد قناة دعوة عبر النايل سات

يمكنكم أعزائنا القراء الحصول على كل ما يهمكم عن تردد قناة دعوة الفضائية عن طريق الجدول في الأعلى، كما يمكنكم الإستعانة بالفيديو التالي لمعرفة كيفية تنزيل القناة.

مشاهدة أرطغرل الحلقة 135 مترجمة

هناك العديد من القنوات التي تقوم بعرض حلقات مسلسل أرطغرل وهي:-

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قناة TRT التركية التي تعرض المسلسل بشكل حصري.

قناة دعوة الفضائية :- وتقوم بعرض المسلسل بصورة مترجمة مساء كل خميس في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد الجمعة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

قناة فور شباب

قناة وطن.

قناة اليرموك

قناة الشرق.

قناة قطر.

قناة قطر تي في.

موقع النور.

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 27500 3/4

تردد قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة وطن

التردد معدل الترميز الإستقطاب 11012 27500 أفقي

تردد قناة الشرق

التردد معدل الترميز الإستقطاب 11137 12604 27500 أفقي

مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية

يمكنم مشاهدة الحلقة 135 عبر استخدام تطبيق :- لمستخدمي الأيفون IOS : http://goo.gl/2drWgN

أو لمستخدمي الأندرويد Android : http://goo.gl/FuQD91

إعلان الحلقة 135 مسلسل أرطغرل مترجم

يمكنكم الآن ضبط التردد الخاص بقناة دعوة عبر النايل سات حتى تتمكنوا من متابعة جميع الحلقات الخاصة بالمسلسل التركي قيامة أرطغرل، والذي يتم عرضه حالياً عبر شاشتها الفضائية مصحوباً بالترجمة المميزة يوم الخميس بعد عرضه أولاً عبر القناة التركية مساء كل أربعاء.

يمكنكم الآن معرفة كافة الترددات الخاصة بقناة دعوة من خلال الجداول الموضحة أعلى المقال، كما يمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة ويسر، وفي حالة عدم القدرة على استقبال اشارة قناة دعوة الجديد على النايل سات بجودة عالية، يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال، وسنرد عليكم في الحال.